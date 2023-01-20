Розповіді

Є люди, для яких покинути власну домівку — страшніше за смерть: як живуть цивільні у Бахмуті зараз

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Січня 2023, 20:30
Бахмут
Фото: Pexels

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