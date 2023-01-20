Есть люди, для которых покинуть свой дом — страшнее смерти: как живут гражданские в Бахмуте сейчас

Бахмут сегодня — это рана на территории Украины. Она гниет, нарывает и ждет покоя, чтобы быстрее зажить. Наши ВСУ как могут, так это время ускоряют. Но, несмотря на опасность, в Бахмуте до сих пор живут люди.

До 24 февраля городок в Донецкой области поселил у себя более 70 тысяч населения. До 2014 года там имели свои предприятия немцы, французы, поляки, турки, швейцарцы, бельгийцы. Теперь в Бахмуте работает один базарчик, где люди могут купить продукты и унести их в подвал дома — бомбоубежище.

Журналист УП Вадим Петрасюк побывал в городе и поделился обрывками разговоров и пониманием, что происходит во фронтовом городе сейчас.

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Бахмут сейчас

Городской голова Бахмута Алексей Рева рассказывает, что до войны Бахмут был образцово-показательным городом. Здесь было много студентов, молодежи, развитая инфраструктура, чистые дворы и обочины.

На одну гривну нашего госбюджета было еще пять гривен инвестиций.

Даже сейчас, несмотря на опасность и обстрелы, город продолжает вычищаться, как котенок: один уцелевший мусоровоз каждое утро убирает Бахмут.

— Война войной, а город убираем, завалы от обстрелов. Мусор вывозим, хлеб, воду и лекарства завозим. Есть оптимизм, есть вера в нашу силу и в ВСУ. Выгоним россиян, отстроим, — говорит Рева.

В городе разрушены 60% всех зданий. Среди них не только административные, но и древние и исторические: например, музыкальная школа, которой было более 200 лет.

Сейчас в Бахмуте работает семь Пунктов несокрушимости. Один из них оборудовали в боксерском клубе: теперь ринг здесь служит детской зоной, там много игрушек и смотрящие телевизор дети. Кроме “детской комнаты”, бахмутчане могут прийти сюда зарядить телефоны и фонарики, поесть.

Чаще приходят пожилые люди. Война состарила их еще больше, теперь небритые мужчины и измученные женщины не похожи на людей, имеющих дома.

55-летний местный житель Александр рассказывает: дома ночует одетый, потому что температура в комнатах такая же, как и на улице.

— Каждый мой день начинается с того, что я выпутываюсь из подушек и одеял, под которыми сплю. Уже который месяц сплю одетым, только туфли на ночь снимаю просушить. Иду в Пункт несокрушимости — согреться, поесть, поговорить.

Затем обратно домой. Сначала ремонтирую окна. Я их по несколько раз в день ремонтирую, потому что стекло давно выбито, закрыл всякими фанерками, палками, одеялами… Но все это каждый раз осыпается от взрывных волн.

Ехать Александр из дома не хочет, потому что таких, как он, достаточно во всем дворе. К родственникам не напрашивается, а сам говорит: “От добра добра не ищут”.

Почему гражданские не эвакуируются из Бахмута

Таких, как он, в Бахмуте — 10% от всего населения. Тех, кто эвакуироваться не хочет, несмотря ни на что. В местном отделении полиции есть спецподразделение Белый ангел, которое и занимается такими людьми — убеждает их уезжать и помогает с эвакуацией.

Один из членов этого подразделения разделяет этих людей на три категории: пожилые люди; родственники, которые не могут покинуть пожилых людей; те, кто руководствуется страхом начать все сначала и забывает о логике.

Их объяснения сводятся к тезису: “Ну, еще не полный ад, жить же можно. Вот когда станет совсем плохо…”

По мнению Павла Дьяченко, такие люди патологически боятся уехать из дома. И хотя война для них так же страшна, как и для других людей, они не видят ее как причину для выезда. Их не смущает отсутствие воды, света и тепла.

И если все знают о людях, которые больше всего боятся умереть, то теперь известно и о людях, которые больше всего боятся покинуть собственные дома.

Несмотря на то, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию из Донецкой области еще в конце лета, многие до сих пор не знают, куда обращаться для выезда из опасных территорий. Информацию для тех, кто хочет эвакуироваться, мы писали в нашем другом материале.

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