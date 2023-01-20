Рассказы

Есть люди, для которых покинуть свой дом — страшнее смерти: как живут гражданские в Бахмуте сейчас

Виктория Мельник, редактор сайта 20 января 2023, 20:30
Бахмут
Фото: Pexels

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