Раны не успевают заживать — как живет изуродованный Бахмут сегодня

Накануне два человека погибли в результате вражеских обстрелов Бахмута и Северного Донецкой области. Еще один гражданский ранен. Об этом сообщают в Донецкой ОВА.

Российская армия продолжает вести огонь по прифронтовым и тыловым городам области. А в окрестностях Бахмута и Соледара продолжаются тяжелые бои.

Вся линия фронта в огне. Большинство своих снарядов россияне направляют на мирное население. Захватчики активно накрывают прифронтовые населенные пункты из тяжелой артиллерии.

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Несмотря на большое количество россиян, ВСУ пытаются уничтожать врага и не давать ему продвигаться вперед. Возле Соледара наши защитники ликвидировали до 50 вражеских боевиков.

Удивительную работу украинские военные демонстрируют и возле Бахмута. Город в сплошных ранах, просто не успевающих заживать. Но, несмотря на все, Украина достойно держит оборону.

Трудно, но наши ребята крепкие. Я уверен, что они выдержат все, — говорит боец бригады быстрого реагирования НГУ Май.

Смотри, что рассказал командир отделения 24 ОМБ, младший сержант Ярослав Николин о ситуации на Бахмутском отрезке фронта сейчас.

Детальнее о ситуации на фронте тебе расскажет карта боевых действий в Украине.

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