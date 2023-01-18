Актуальная карта боевых действий в Украине 18 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Раньше тех, кто чувствовал тяжелое дыхание войны у своего виска, можно было встретить разве что в книгах. Ее лицо запечатлелось на каждом пункте карты боевых действий.

Теперь практически каждый украинец навсегда запомнил голос войны из Днепра и ее парфюм из пыли и крови.

Забыть это не удастся, но нельзя останавливаться на пути к абсолютной независимости. Ради погибших в ее имя и ради тех, кто будет строить наше будущее.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует слова генерального секретаря НАТО:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российско-украинская война находится в “решающей фазе”. Но это не значит, что война находится в “заключительной фазе” или что российские войска планируют использовать все ресурсы для будущих действий.

Сейчас российские оккупанты продолжают совершать локализованные штурмы, чтобы отвоевать утраченные позиции в районе Сватового и на Купянском направлении. Украинские войска продолжают наступательные действия в районе Кременной.

Российские войска усиливают атаки к югу от Бахмута вблизи Клещиевки, продолжают наземные обстрелы вблизи Авдеевки и Донецка, а также пытаются накопить живую силу на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Однако низкая дисциплина среди российских войск продолжает угрожать самим российским солдатам и ограничивает эффективность сил оккупантов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 18 января 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает наносить удары по мирным населенным пунктам. Российский агрессор уничтожает инфраструктуру и жилища гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В течение суток противник нанес четыре ракетных удара, два из которых по гражданскому объекту города Краматорск Донецкой области. Также враг нанес 13 авиационных ударов. Совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения авиационных и ракетных ударов РФ по гражданским объектам остается высокой по всей территории Украины.

Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Купянском и Лиманском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ведет оборону.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области, Атинское Сумской области, Ветеринарное, Лукьянцы, Старица, Гатище, Волчанск, Рыбалкино, Нестерное, Землянки, Бологовка, Каменка, Двуречная Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Ивановка Харьковской области, а также Новоселовское, Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял по всему спектру артиллерии районы населенных пунктов Площанка, Краснопоповка, Кременная, Диброва Луганской области, Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения от вражеской артиллерии получили районы населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба, Зализное, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более десяти населенных пунктов, в частности, Времовка, Новополь в Донецкой области и Темировка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залплового огня подверглись Антоновка и Херсон, пострадали мирные жители.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. В течение суток нашими защитниками уничтожен вражеский самолет Су-25.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два пункта управления, а также район сосредоточения оккупантов, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Также в Днепре завершился разбор завалов. Читай подробности и количество жертв после атаки российских оккупантов на Днепр 14 января.

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