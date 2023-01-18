Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 18 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 января 2023, 06:00
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0:02:30
Голодні російські окупанти мріють про втечу — нове перехоплення ГУР
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