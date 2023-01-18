Актуальна карта бойових дій в Україні 18 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Раніше тих, хто відчував тяжкий подих війни у себе біля скроні, можна було зустріти хіба що у книгах. Сьогодні ж її обличчя закарбувалося на кожному пункті карти бойових дій.

Тепер практично кожен українець запам’ятав назавжди голос війни із Дніпра і її важкий парфум із пилу та крові.

Забути це не вдаться, але й не можна зупинятись на шляху до абсолютної незалежності. Заради тих, хто загинув в її ім’я, і задля тих, хто буде будувати наше майбутнє.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує слова генерального секретаря НАТО:

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що російсько-українська війна перебуває у “вирішальній фазі”. Та це не означає, що війна перебуває у “завершальній фазі” або що російські війська планують задіяти всі ресурси для майбутніх дій.

Наразі російські окупанти продовжують здійснювати локалізовані штурми, щоб відвоювати втрачені позиції в районі Сватового та на Куп’янському напрямку. Українські війська продовжують наступальні дії в районі Кремінної.

Російські війська посилюють атаки на південь від Бахмута поблизу Кліщіївки, продовжують наземні обстріли поблизу Авдіївки та Донецька, а також намагаються накопичити живу силу на східному (лівому) березі Херсонської області.

Проте низька дисципліна серед російських військ продовжує загрожувати російським солдатам і обмежує ефективність сил окупантів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 січня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує завдавати ударів по мирним населеним пунктам. Російський агресор знищує інфраструктуру та оселі цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, два з яких по цивільному об’єкту міста Краматорськ Донецької області. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів. Здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання авіаційних та ракетних ударів РФ по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область у межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. А також проводить безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Миколаївка Чернігівської області, Атинське Сумської області, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Рибалкине, Нестерне, Землянки, Бологівка, Кам’янка, Дворічна Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Іванівка Харківської області, а також Новоселівське, Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з усього спектру артилерії райони населених пунктів Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва Луганської області, Терни і Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження від ворожої артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів райони населених пунктів Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад десять населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль на Донеччині та Темирівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залплового вогню зазнали Антонівка та Херсон, постраждали мирні мешканці.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Протягом доби нашими захисниками знищено ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію.

Також у Дніпрі завершили розбір завалів. Читай подробиці та кількість жертв після атаки російських окупантів на Дніпро 14 січня.

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