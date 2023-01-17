Залп до 44 ракет у Чорному морі. До чого готується РФ — звітує Гуменюк

Керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк під час телемарафону розповіла про ймовірність нової масованої ракетної атаки РФ. Дивись у нашому матеріалі, скільки ракетоносіїв зараз у морі та чи загрожує це ударом.

Наталія Гуменюк про ймовірність нової ракетної атаки РФ

— Станом на вечір 16 січня РФ вивела в Чорне море 17 кораблів, з яких шість — ракетоносії. Відомо, що російський підводний човен вчора відвідував пункт базування, що може свідчити про додаткове переспорядження, — каже Гуменюк.

Сьогодні ми оцінюємо загальний залп ракет на бортах усіх шістьох ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні в Чорному морі, до 44 ракет, — каже Наталія Гуменюк.

Це означає, що ракетна небезпека залишається актуальною. Кількість кораблів, спорядження та бойові чергування на позиціях свідчать про можливість нових ракетних атак.

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Найбільший залп, який був зафіксований протягом війни, 48 ракет, готових до пуску. Зараз показник у 44 ракети близький до антирекорду.

Ситуація на Південному фронті 17 січня 2023

За словами Наталії Гуменюк, Росія продовжує підступні обстріли, зокрема, мирних населених пунктів. З Кінбурнської коси вночі був обстріляний Очаків, є загибла людина. Руйнування уточнюються.

Метою таких ударів по мирному населенню є психологічний тиск та обмеження розвитку зернової угоди.

Українська вогнева робота на Півдні суттєво впливає на розвиток подій, адже зараз російська армія не має постійного пункту базування. Табори, де вони намагаються розташуватися, відразу стають ціллю ураження. Російські військові змушені постійно передислокуватися, що вигідно для ЗСУ.

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