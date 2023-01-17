Україна

Залп до 44 ракет у Чорному морі. До чого готується РФ — звітує Гуменюк

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 17 Січня 2023, 13:00
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0:09:53
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Запеклі бої тривають, а колаборанти тікають — ситуація на Східному фронті зараз
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