Ідуть інтенсивні стрілецькі бої, але ситуація контрольована — що відбувається в Соледарі

Останні два тижні увага українців міцно прикута до подій у Соледарі. Росіяни кидають усі свої сили, щоб повністю оточити та захопити місто.

Командир тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяра із позивним Мадяр розповів в ефірі телемарафону про ситуацію довкола Соледара, яке зазнає нищівних наступальних атак ворога щогодини.

Що відбувається у Соледарі сьогодні

Західні околиці Соледара — український прапор. Ситуація контрольована. Ідуть інтенсивні стрілецькі бої, — повідомляє Мадяр.

Вночі та зранку були серйозні артилерійські бої. Ворог усіма силами давить для того, щоб обійти Соледар як з північної сторони, так і з південної. Однак це йому не вдається. Противник відходить, після чого з новою силою йде в наступ.

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— 20-30 атак щоденно відбувається для спроби взяти під контроль населені пункти, що оточують Соледар, — каже військовий.

Росіяни по кілька разів на день застосовують навіть заборонені фосфорні боєприпаси, які кидають у сторону позицій ЗСУ. Однак за останні кілька діб межа боїв не змінилась.

За словами Мадяра, вагнерівці уже втрачають свої сили. Адже російські полонені розповідають, що в їхніх рядах побільшало нещодавно звільнених ув’язнених, які, звісно, не можуть бути добре підготованими.

Натомість українська армія діє обережно, щоб зберегти і свої ресурси, і місто з його мирними мешканцями.

Ми будемо стояти тут рівно стільки, скільки буде потрібно, — запевняє Мадяр.

Ракетна атака на Київ 14 січня розбудила українців. У столиці пролунала серія потужних вибухів. Читай, що відомо про наслідки ворожого обстрілу.

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