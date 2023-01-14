Идут интенсивные стрелковые бои, но ситуация контролируемая — что происходит в Соледаре

Украина

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Елена Яковлева, редактор сайта 14 января 2023, 16:30

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0:02:07
Як тренуються військові Збройних сил України
Так становятся воинами: как тренируются военные Вооруженных сил Украины
0:05:17
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