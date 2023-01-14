Идут интенсивные стрелковые бои, но ситуация контролируемая — что происходит в Соледаре

Последние две недели внимание украинцев крепко приковано к событиям в Соледаре. Россияне бросают все свои силы, чтобы полностью оцепить и захватить город.

Командир тактической группы аэроразведки Птицы Мадяра с позывным Мадяр рассказал в эфире телемарафона о ситуации вокруг Соледара, который испытывает сокрушительные наступательные атаки врага каждый час.

Что происходит в Соледаре сегодня

Западные окрестности Соледара — украинский флаг. Ситуация контролируется. Идут интенсивные стрелковые бои, — сообщает Мадяр.

Ночью и с утра были серьезные артиллерийские бои. Враг всеми силами давит для того, чтобы обойти Соледар как с северной стороны, так и с южной. Однако это ему не удается. Противник отходит, после чего с новой силой идет в наступление.

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— 20-30 атак ежедневно предпринимаются для попытки взять под контроль населенные пункты, окружающие Соледар, — говорит военный.

Россияне по несколько раз в день применяют даже запрещенные фосфорные боеприпасы, которые бросают в сторону позиций ВСУ. Однако за последние несколько суток граница боев не изменилась.

По словам Мадяра, вагнеровцы уже теряют свои силы. Ведь российские пленные рассказывают, что в их рядах стало больше недавно освобожденных заключенных, которые, конечно, не могут быть хорошо подготовлены.

Украинская армия в свою очередь действует осторожно, чтобы сохранить и свои ресурсы, и город с его мирными жителями.

Мы будем стоять здесь ровно столько, сколько потребуется, — уверяет Мадяр.

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