Война в Украине

Ракетная атака на столицу: в Киеве раздалась серия взрывов до объявления тревоги

Виктория Мельник, редактор сайта 14 января 2023, 10:19
Взрывы Киев

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