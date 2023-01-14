Ракетная атака на столицу: в Киеве раздалась серия взрывов до объявления тревоги

Неспокойное утро в Киеве. 14 января около 9:30 утра в столице прозвучала серия мощных взрывов. Через несколько минут после этого была объявлена воздушная тревога.

В Киевской городской военной администрации сообщили о ракетной атаке на город и призвали находиться в укрытиях к отбою тревоги.

Между тем, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что целью россиян стали объекты критической инфраструктуры.

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По словам городского головы Киева Виталия Кличко, взрывы раздавались в Днепровском районе Киева.

Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях! – написал он.

Между тем, в МВД просят сохранять информационную тишину и не издавать места нахождения ПВО.

А именно — не публиковать фото и видео работы систем противоракетной обороны и геолокацию военных, а также не высказывать предположений, не анализировать, какое оружие используется и для чего.

По обновленной информации, в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты.

Пострадавших нет, – пишет Кличко.

Кирилл Тимошенко сообщает, что в поселке Копылов Киевской области во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна.

Предварительно информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.

В КМВА сообщили о повреждении автомобиля в Дарницком районе.

В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину. Предварительно без пострадавших. Также обломками повредило нежилое здание в Голосеевском районе. Прошло без пострадавших.

Председатель ОВА Алексей Кулеба подытожил, что в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов.

Изуродованы крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.

К тому же стало известно, что в Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно – в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место.

По последним данным, пожар на нежилом объекте в Голосеевском районе удалось ликвидировать.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что специалисты будут изучать обломки для понимания, какой тип ракет применил враг. Но, очевидно, это были баллистические или зенитные ракеты С 300, летящие по баллистической траектории.

Скорее всего, это ракеты, летевшие по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика недоступна, чтобы мы ее обнаруживали и избивали.

Это объясняется тем, что в ВСУ еще нет такого оборудования, которое обнаруживало бы и уничтожало баллистические ракеты. Именно поэтому оповещение о тревоге пришло с опозданием.

По последним обновлением КМВА последствия ракетной атаки на Киев:

Есть попадание в объект инфраструктуры.

Без критических разрушений и возгорания. Все экстерные службы трудятся на месте. Пострадавших нет.

В Голосеевском районе из-за обломков ракеты произошло возгорание в складском металлическом здании на площади 20 м кв. и повреждена крыша на гараже. Без пострадавших.

В Дарницком районе обломками ракеты повреждены два автомобиля, пострадавших нет. Информация уточняется.

Ракетная атака на столицу: в Киеве раздалась серия взрывов до объявления тревоги / 4 Фотографии

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