Ракетная атака на столицу: в Киеве раздалась серия взрывов до объявления тревоги

Неспокойное утро в Киеве. 14 января около 9:30 утра в столице прозвучала серия мощных взрывов. Через несколько минут после этого была объявлена воздушная тревога.
В Киевской городской военной администрации сообщили о ракетной атаке на город и призвали находиться в укрытиях к отбою тревоги.
Между тем, заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что целью россиян стали объекты критической инфраструктуры.
По словам городского головы Киева Виталия Кличко, взрывы раздавались в Днепровском районе Киева.
Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях! – написал он.
Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях! – написал он.
Между тем, в МВД просят сохранять информационную тишину и не издавать места нахождения ПВО.
А именно — не публиковать фото и видео работы систем противоракетной обороны и геолокацию военных, а также не высказывать предположений, не анализировать, какое оружие используется и для чего.
По обновленной информации, в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты.
Пострадавших нет, – пишет Кличко.
Кирилл Тимошенко сообщает, что в поселке Копылов Киевской области во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна.
Предварительно информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Предварительно информации о пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
В КМВА сообщили о повреждении автомобиля в Дарницком районе.
В Дарницком районе обломком ракеты повредило машину. Предварительно без пострадавших. Также обломками повредило нежилое здание в Голосеевском районе. Прошло без пострадавших.
Председатель ОВА Алексей Кулеба подытожил, что в результате утренней атаки повреждены 18 частных домов.
Изуродованы крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.
Изуродованы крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.
К тому же стало известно, что в Голосеевском районе столицы пожар на нежилом объекте. Предварительно – в результате вражеской атаки на столицу. Спасательные службы следуют на место.
По последним данным, пожар на нежилом объекте в Голосеевском районе удалось ликвидировать.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что специалисты будут изучать обломки для понимания, какой тип ракет применил враг. Но, очевидно, это были баллистические или зенитные ракеты С 300, летящие по баллистической траектории.
Скорее всего, это ракеты, летевшие по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика недоступна, чтобы мы ее обнаруживали и избивали.
Скорее всего, это ракеты, летевшие по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика недоступна, чтобы мы ее обнаруживали и избивали.
Это объясняется тем, что в ВСУ еще нет такого оборудования, которое обнаруживало бы и уничтожало баллистические ракеты. Именно поэтому оповещение о тревоге пришло с опозданием.
По последним обновлением КМВА последствия ракетной атаки на Киев:
Без критических разрушений и возгорания. Все экстерные службы трудятся на месте. Пострадавших нет.
Без критических разрушений и возгорания. Все экстерные службы трудятся на месте. Пострадавших нет.
Подробную информацию о ситуации на фронте смотрите на карте боевых действий.
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