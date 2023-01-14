Актуальная карта боевых действий в Украине 14 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Как нам не хотелось бы назвать своих защитников титанами, суперменами или котиками, но в первую очередь они — люди. Живые люди, имеющие свои боли, радости и настоящие ранения.
Они — украинцы. Гордые граждане, которые любят свою страну больше всего и отдают самое дорогое за ее свободу.
Они — наши родные. Братья и сестры, сыновья и дочери, папочки и мамочки — все те, кого мы так любим и ждем дома, пока их работа требует от них стойкости. И мы им поможем выстоять, и вместе победим.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует риторику страны-оккупанта:
Путин сохраняет нереалистичные ожидания по поводу способности России быстро компенсировать потери.
Путин сохраняет нереалистичные ожидания по поводу способности России быстро компенсировать потери.
Также глава Кремля, вероятно, ищет козла отпущения за борьбу базы российской оборонной промышленности, чтобы решить проблемы с оборудованием и технологиями.
В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также восемь авиационных ударов по позициям наших войск. Совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
Остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.
В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка Харьковской области.
На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении огневого поражения потерпелипод огнем оказались Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар.
На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.
На Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка в Запорожской области.
На Херсонском направлении обстрелам подверглись пригород и город Херсон.
На Херсонском направлении обстрелам подверглись пригород и город Херсон.
Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, один зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага.
Долгое время мировые лидеры и представители разных стран не верили в украинцев и нашу способность дать достойный отпор врагу. Из-за своих опасений они отказывали нам как в поставках оружия, так и в вступлении в НАТО. Однако времена меняются.
Читай интервью министра обороны Украины Алексея Резникова о членстве Украины в НАТО и дальнейшем развитии боевых действий.
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