Актуальная карта боевых действий в Украине 14 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Как нам не хотелось бы назвать своих защитников титанами, суперменами или котиками, но в первую очередь они — люди. Живые люди, имеющие свои боли, радости и настоящие ранения.

Они — украинцы. Гордые граждане, которые любят свою страну больше всего и отдают самое дорогое за ее свободу.

Они — наши родные. Братья и сестры, сыновья и дочери, папочки и мамочки — все те, кого мы так любим и ждем дома, пока их работа требует от них стойкости. И мы им поможем выстоять, и вместе победим.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует риторику страны-оккупанта:

Путин сохраняет нереалистичные ожидания по поводу способности России быстро компенсировать потери.

Также глава Кремля, вероятно, ищет козла отпущения за борьбу базы российской оборонной промышленности, чтобы решить проблемы с оборудованием и технологиями.

В то же время, команда ISW публикует собственную интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 января 2023

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес два ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области, а также восемь авиационных ударов по позициям наших войск. Совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Остается опасность нанесения врагом авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружена.

В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Огурцово, Волчанск, Бударки, Малые Проходы, Терновая, Белый Колодец, Бологовка, Двуречная и Григорьевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстреливал районы населенных пунктов Ольшана, Купянск, Орлянка, Кисловка, Табаевка и Берестовое в Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении огневого поражения потерпелипод огнем оказались Макеевка, Невское и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял Спорное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное Донецкой области. Продолжаются бои за Соледар.

На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись Красногоровка, Авдеевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеские танковые и артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вольное Поле в Донецкой области и Гуляйпольское, Шевченко, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Орехов, Каменское, Зеленый Гай и Малиновка в Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись пригород и город Херсон.

Украинская авиация в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, один зенитный ракетный комплекс и три склада боеприпасов врага.

Долгое время мировые лидеры и представители разных стран не верили в украинцев и нашу способность дать достойный отпор врагу. Из-за своих опасений они отказывали нам как в поставках оружия, так и в вступлении в НАТО. Однако времена меняются.

Читай интервью министра обороны Украины Алексея Резникова о членстве Украины в НАТО и дальнейшем развитии боевых действий.

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