Весна — лучший период для возобновления движения: Резников о членстве Украины в НАТО и дальнейшем развитии боевых действий

Сколько раз российские оккупанты меняли свою риторику, чтобы объяснить свою захватническую войну против Украины? Сосчитать было бы сложно даже лучшему в мире математику, а понять их — не по силам, кажется, ни одному философу.

Однако среди заученных строк пропагандистских заявлений всегда кроется одна простая правда — россияне стремятся уничтожить нашу нацию, нашу культуру и наше государство в целом.

И если почти год назад у некоторых экспертов и политиков закрадывались мысли и опасения, что им это удастся, то сейчас украинцы доказали всему миру, что нас ждет только победа над врагом, который несет в себе только зло.

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Безусловно, немалых усилий к нашим достижениям в борьбе приложил министр обороны Украины Алексей Резников. Сначала, как и многим украинским политикам, ему приходилось объяснять западным партнерам, почему Украине необходимо помогать и почему поддержка оружием не будет считаться эскалацией в отношениях с Россией — война уже началась.

По этой же причине, а точнее от подобных опасений мировые лидеры воздерживались от разговоров о возможном членстве Украины в Североатлантическом союзе. Но времена все же меняются.

В интервью BBC Алексей Резников рассказал, почему считает, что Украина уже является членом НАТО и юридическое подкрепление статуса — это только вопрос времени.

Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (по закону). Потому что у нас есть оружие и понимание того, как его использовать, — считает Резников.

О процессе предоставления Украине членства в НАТО

Украина годами стремилась присоединиться к военному союзу между США, Канадой и 28 европейскими странами. Его Путин называл угрозой безопасности России.

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на скорейшем вступлении (в НАТО, — ред.). Однако пока неясно, будут ли члены НАТО серьезно рассматривать вероятность предоставить полное членство Украине даже после окончания войны, несмотря на обещания поддержки.

Но я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре.

О новых поставках оружия Украине западными партнерами

Когда Польша и Британия впервые обнародовали планы поставок боевых танков, стало ясно, что Украина получит танки, боевые самолеты или реактивные самолеты и оружие большой дальности для поражения целей в 300 км, потому что в западных странах все изменилось.

— Он отверг опасения, что объявления могут вызвать ответ России, несмотря на уже знакомые угрозы со стороны Москвы, — пишет корреспондент BBC Хьюго Бачега.

У меня в стране война. Они наносят удары по моим городам, моим больницам, моим детским садам, моим школам. Они убили много мирных житлей. Это армия насильников, убийц и мародеров. Каков следующий уровень эскалации? — говорит Алексей Резников.

О нынешней ситуации в Соледаре и его тактической ценности для обеих сторон

Соледар находится примерно в 10 км от Бахмута, который является стратегическим городом. Там украинские и российские войска ведут многомесячную войну на истощение, повлекшую массовые разрушения и значительные потери с обеих сторон.

В случае захвата Бахмута эта ситуация может проложить путь для наступления России на Краматорск и Славянск — два украинских опорных пункта в Донецкой области, которая была ключевой мишенью для Путина.

Также в городе было задействовано большое количество наемников Вагнера, и считается, что Пригожин сделал взятие Бахмута личной целью. Он давно интересовался возможными экономическими выгодами от захвата города, где находятся самые большие в Европе соляные шахты.

Они зарабатывают в крови.

Кроме того, группе Пригожина также нужно предоставить определенные доказательства, чтобы заявить, что они лучше регулярных вооруженных сил РФ.

Так что любые достижения имели бы чрезвычайную символическую ценность для России. Они произошли бы после серии унизительных неудач, включая хаотическое отступление из северо-восточного региона Харькова и выход из южного города Херсона, единственной региональной столицы, которую российские войска захватили во время войны.

О дальнейшем развитии событий на поле боя и планах врага

Приблизительно 500-600 российских бойцов ежедневно погибают по всей стране. Поэтому Россия может пытаться собрать силы, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые уже оккупировала на Юге и Востоке Украины.

Между тем Украине нужно было время для перегруппировки и перевооружения, пока она ожидала поставки западного оружия.

Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно, мы должны быть готовы к старту.

Тяжелые бои на фронте Украины продолжаются. Россия усиливает штурм восточных участков фронта, но серьезного успеха не имеет. Однако российская пропаганда снова все извращает, а в России снова меняется военное руководство. Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью об изменении командования в РФ, передаче оружия от партнеров и будущем России.

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