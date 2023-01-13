Интервью

Весна — лучший период для возобновления движения: Резников о членстве Украины в НАТО и дальнейшем развитии боевых действий

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 января 2023, 16:00
Олексій Резніков
Фото: Facebook

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