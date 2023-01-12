Европа лишилась страха перед Россией! Большое интервью Михаила Подоляка о передаче оружия Украине и будущем РФ

Тяжелые бои на фронте Украины продолжаются. Россия усугубляет штурм восточных участков фронта, но серьезного успеха не имеет. Однако российская пропаганда снова все перекручивает.

Пока они говорят об “успехах” с экранов телевидения, в России снова меняется военное руководство.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью Вадиму Карпьяку об изменении командования в РФ, передаче оружия от партнеров и будущем России.

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— Что означает замена Сергея Суровикина на Валерия Герасимова?

— Это означает реванш классического суверенитета. Сергей Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении Владимира Путина, которая претендовала на статус “Мы главные”. Эта группа очень мощно продвигалась к верхушке “пищевой цепочки”: снизу — вверх.

Наверное, они хотели создать свое окружение вокруг Путина, чтобы руководить РФ. Сегодня (стал — ред.) классический генералитет, который некоторое время был в отряде. Герасимов стал командующим объединенной группировкой российских войск. Суровикин стал его заместителем, — рассказал Подоляк.

Он добавил, что Герасимов — автор концепции гибридной войны. Разбирается ли он в обычной войне на поле боя, будет понятно впоследствии.

О Соледаре и Бахмуте

Подоляк отметил, что в Бахмуте враг совсем не продвигается. В Соледаре продолжаются очень сложные бои. Но пропагандистская истерика: “Мы захватили Соледар”, которая длится уже несколько дней, это нонсенс.

— Там продолжаются сложные бои. Евгений Пригожин (владелец ПВК Вагнер — ред.) хочет доказать, что он умеет оперативно тактически воевать. Они собрали все, что можно.

Минобороны РФ говорит, что там части воздушно-штурмового десанта штурмуют город. Пригожин говорит, что кроме его наемников никто не штурмует Соледар.

Они воюют за то, чтобы получить площадку, откуда будут атаковать верхушки российских властей как таковых, — объясняет Михаил Подоляк.

О важном оружии для Украины

Михаил Подоляк рассказал, что решение Польши передать нам тяжелые танки — это важный шаг. Украине нужно больше оружия, а именно ракет определенной дальности и артиллерии.

Советник ОП рассказывает, что оккупанты усиливают обстрелы Востока, потому что имеют логистическую способность. Подвозят артиллерию и обстреливают в узком коридоре. Дальнобойные ракеты смогут помочь уничтожить логистическую способность россиян.

Бронетехника для Украины: почему именно сейчас

В начале года многие страны объявили о предоставлении Украины разной техники. Польша объявила, что готова передать танки Leopard, Великобритания — Challanger, Германия, Франция, США тоже готовы помогать.

Мы в любом случае получим все необходимое оружие, ведь есть консенсус политических элит стран-партнеров, принявших для себя решение, что Россия должна проиграть.

Коалиция понимает, что у России нет ресурса выиграть. Понимает, что передача оружия, особенно тяжелого, ракет, танков, позволит локализовать войну.

Страны-партнеры считали, если будут передавать оружие, война масштабируется. А сегодня есть понимание: если мы получим своевременно оружие, война будет локализована, она не будет расширяться. Это очень важно, — подчеркивает Подоляк.

Он отмечает, что Европа совершенно избавилась от страха перед Россией.

О будущем России

— Мы наносим существенные военные поражения Российской Федерации. Она проигрывает на поле боя. Это был единственный аргумент, который Россия всегда использовала: “Бойтесь нашу армию”. Мы этот аргумент убираем.

Мы выходим на границы 1991 года, в этот момент в России в любом случае начинается процесс трансформации политической и экономической системы.

Это вопрос не раскола страны, а объективного исторического процесса. К примеру, Северный Кавказ захочет пойти в отдельном направлении, как было когда-то в середине 1990-х годов. После чего начались и Чеченская, и Дагестанская война, — рассказывает Подоляк.

Он говорит, что Россия объективно не может существовать в таком виде и с такой политической элитой, как сегодня.

Мир продолжает демонстрировать мощную поддержку Украины. Ранее мы рассказывали о новом пакете военной помощи США.

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Главное фото: Getty Images