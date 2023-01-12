Ексклюзиви

Європа позбулася страху перед Росією! Велике інтерв’ю Михайла Подоляка про передачу зброї Україні та майбутнє РФ

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Січня 2023, 12:00
Михайло Подоляк: інтерв’ю про передачу зброї Україні та майбутнє РФ

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Європа позбулася страху перед Росією! Велике інтерв’ю Михайла Подоляка про передачу зброї Україні та майбутнє РФ
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Михайло Подоляк: інтерв’ю про передачу зброї Україні та майбутнє РФ

Європа позбулася страху перед Росією! Велике інтерв’ю Михайла Подоляка про передачу зброї Україні та майбутнє РФ
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