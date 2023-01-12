Європа позбулася страху перед Росією! Велике інтерв’ю Михайла Подоляка про передачу зброї Україні та майбутнє РФ

Тяжкі бої на фронті України тривають. Росія посилює штурм східних ділянок фронту, але серйозного успіху не має. Проте російська пропаганда знову все перекручує.

Поки вони говорять про “успіхи” з екранів телебачення, в Росії знову змінюється військове керівництво.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю Вадиму Карп’яку про зміну командування у РФ, передачу зброї від партнерів та майбутнє Росії.

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— Що означає заміна Сергія Суровікіна на Валерія Герасимова?

— Це означає реванш класичного суверенітету. Сергій Суровікін був близький до ультрарадикального угрупування в оточенні Володимира Путіна, яке претендувало на статус “Ми головні”. Ця група дуже потужно просувалася до верхівки “харчового ланцюжка”: знизу — догори.

Напевно, вони хотіли зробити своє оточення навколо Путіна, щоб керувати РФ. Сьогодні (став — ред.) класичний генералітет, який певний час був у загоні. Герасимов став командувачем об’єднаного угрупування російських військ. Суровікін став його заступником, — розповів Подоляк.

Він додав, що Герасимов — автор концепції гібридної війни. Чи знається він на звичайній війні на полі бою, буде зрозуміло згодом.

Про Соледар та Бахмут

Подоляк наголосив, що у Бахмуті ворог зовсім не просувається. У Соледарі тривають дуже складні бої. Але пропагандистська істерика: “Ми захопили Соледар”, яка триває вже кілька днів, це нонсенс.

— Там тривають складні бої. Євген Пригожин (власник ПВК Вагнер — ред.) хоче довести, що він вміє оперативно-тактично воювати. Вони зібрали все, що можна.

Міноборони РФ говорить, що там частини повітряно-штурмового десанту штурмують місто. Пригожин каже, що крім його найманців ніхто не штурмує Соледар.

Вони воюють за те, щоб отримати майданчик, звідки атакуватимуть верхівки російської влади як такої, — пояснює Михайло Подоляк.

Про важливу зброю для України

Михайло Подоляк розповів, що рішення Польщі передати нам тяжкі танки — це важливий крок. Україні потрібно більше зброї, а саме ракет певної дальності та артилерії.

Радник ОП розповідає, що окупанти посилюють обстріли Сходу, бо мають логістичну спроможність. Підвозять артилерію й обстрілюють у вузькому коридорі. Далекобійні ракети зможуть допомогти знищити логістичну спроможність росіян.

Бронетехніка для України: чому саме зараз

На початку року багато країн оголосили про надання України різної техніки. Польща оголосила, що готова передати танки Leopard, Велика Британія — Challanger, Німеччина, Франція, США теж готові допомагати.

Ми в будь-якому разі отримаємо всю необхідну зброю, адже є консенсус політичних еліт країн-партнерів, які ухвалили для себе рішення, що Росія має програти.

Коаліція розуміє, що Росія не має ресурсу виграти. Розуміє, що передача зброї, особливо тяжкої, ракет, танків, допоможе локалізувати війну.

Країни-партнери вважали, що, якщо передаватимуть зброю, війна масштабується. А сьогодні є розуміння: якщо ми отримаємо своєчасно зброю, то війна буде локалізована, вона не розширятиметься. Це дуже важливо, — підкреслює Подоляк.

Він зазначає, що Європа абсолютно позбулася страху перед Росією.

Про майбутнє Росії

— Ми завдаємо суттєвих військових поразок Російській Федерації. Вона програє на полі бою. Це був єдиний аргумент, який Росія завжди використовували: “Бійтеся нашу армію”. Ми цей аргумент прибираємо.

Ми виходимо на кордони 1991 року, у цей момент в Росії у будь-якому випадку починається процес трансформації політичної та економічної системи.

Це питання не розколу країни, а об’єктивного історичного процесу. Наприклад, Північний Кавказ захоче піти в окремому напрямку, як було колись у середині 90-х років. Після чого почалися і Чеченська, і Дагестанська війна, — розповідає Подоляк.

Він каже, що Росія об’єктивно не може існувати у такому вигляді й з такою політичною елітою, як сьогодні.

Світ продовжує демонструвати потужну підтримку України. Раніше ми розповідали про новий пакет військової допомоги від США.

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Головне фото: Getty Images