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Весна — найкращий період для оновлення руху: Резніков про членство України в НАТО та подальший розвиток бойових дій

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Січня 2023, 16:00
Олексій Резніков
Фото: Facebook

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