Весна — найкращий період для оновлення руху: Резніков про членство України в НАТО та подальший розвиток бойових дій

Скільки разів російські окупанти змінювали свою риторику, щоб пояснити свою загарбницьку війну проти України? Порахувати було б складно навіть найкращому у світі математику, а зрозуміти їх — не під силу, здається, жодному філософу.

Однак поміж завчених рядків пропагандистських заяв завжди криється одна проста правда — росіяни прагнуть знищити нашу націю, нашу культуру та нашу державу загалом.

І якщо майже рік тому у певних експертів та політиків закрадались думки та побоювання, що їм це вдасться, то зараз українці довели всьому світу, що нас чекає лише перемога над ворогом, який несе у собі лише зло.

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Безумовно, чималих зусиль до наших досягнень у боротьбі доклав міністр оборони України Олексій Резніков. Спочатку, як і багатьом українським політикам, йому доводилось пояснювати західним партнерам, чому Україні необхідно допомагати і чому підтримка зброєю вже не вважатиметься ескалацією у стосунках з Росією — війна вже почалась.

З цієї ж причини, а точніше, від подібних побоювань світові лідери утримувались від розмов про можливе членство України в Північноатлантичному союзі. Та часи все ж таки змінюються.

В інтерв’ю для BBC Олексій Резніков розповів, чому вважає, що Україна вже є членом військово-політичного блоку НАТО і юридичне підкріплення статусу — це лише питання часу.

Україна як країна і Збройні сили України стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (за законом). Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати, — каже Резніков.

Про процес надання Україні членства в НАТО

Україна роками прагнула приєднатися до воєнного союзу між США, Канадою та 28 європейськими країнами. Його Путін називав загрозою безпеці Росії.

Зараз президент України Володимир Зеленський продовжує наполягати на швидкому вступі (в НАТО, — ред.). Проте наразі незрозуміло, чи члени НАТО будуть серйозно розглядати ймовірність надати повне членство Україні, навіть після закінчення війни, незважаючи на обіцянки підтримки.

Та я впевнений, що найближчим часом ми станемо членом НАТО де-юре.

Про нові постачання зброї Україні західними партнерами

Коли Польща та Британія вперше оприлюднили плани постачати бойові танки, стало зрозуміло, що Україна отримає танки, бойові літаки чи реактивні літаки та зброю великої дальності для ураження цілей у 300 км. Тому що в західних країнах “все змінилося”.

— Він відкинув побоювання, що оголошення можуть викликати відповідь Росії, незважаючи на тепер уже знайомі погрози з боку Москви, — пише кореспондент BBC Хьюго Бачега.

У мене в країні війна. Вони завдають ударів по моїх містах, моїх лікарнях, моїм дитячих садках, моїх школах. Вони вбили багато мирних жителів, багато мирних жителів. Це армія ґвалтівників, убивць і мародерів. Який наступний рівень ескалації? — говорить Олексій Резніков.

Про теперішню ситуацію у Соледарі та його тактичну цінність для обох сторін

Соледар розташований приблизно за 10 км від Бахмута, що є стратегічним містом. Там українські та російські війська ведуть багатомісячну війну на виснаження, яка спричинила масові руйнування та значні втрати з обох сторін.

У разі захоплення Бахмута ця ситуація може прокласти шлях для наступу Росії на Краматорськ і Слов’янськ — два українські опорні пункти в Донецькій області, яка була ключовою мішенню для Путіна.

Також у місті були задіяні великі кількості найманців Вагнера, і вважається, що пан Пригожин зробив взяття Бахмута особистою метою. Він давно цікавився можливими економічними вигодами від захоплення міста, де розташовані найбільші в Європі соляні шахти.

Вони заробляють на крові.

Крім того, групі Пригожина також потрібно надати певні докази, щоб заявити, що вони кращі за регулярні збройні сили РФ.

Тож будь-які здобутки мали б надзвичайну символічну цінність для Росії. Вони відбулися б після серії принизливих невдач, включаючи хаотичний відступ із північно-східного регіону Харкова та вихід із південного міста Херсона, єдиної регіональної столиці, яку російські війська захопили під час війни.

Про подальший розвиток подій на полі бою та плани ворога

Приблизно 500–600 російських бійців щодня гинуть по всій країні. Тому Росія може намагатися зібрати сили, боєприпаси та зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на Півдні та Сході України.

Тим часом Україні потрібен був час для перегрупування та переозброєння, поки вона чекала на поставку західної зброї.

Весна — найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми повинні бути готові до старту.

Тяжкі бої на фронті України тривають. Росія посилює штурм східних ділянок фронту, але серйозного успіху не має. Проте російська пропаганда знову все перекручує, а в Росії знову змінюється військове керівництво. Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю про зміну командування у РФ, передачу зброї від партнерів та майбутнє Росії.

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