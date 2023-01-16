Запеклі бої тривають, а колаборанти тікають — ситуація на Східному фронті зараз

Ситуація на Східному відрізку фронту залишається вкрай важкою, але контрольованою з боку ЗСУ. Активні бої продовжуються в районі Соледару та на околицях Кремінної, де ЗСУ не дають ворогу можливості закріпитись для оборони міста.

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається важкою, хоча основний акцент бойових дій змістився на Соледар. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Сході.

Ситуація на Луганщині сьогодні

За словами Гайдая, в районі Сватового та Кремінної окупанти закрили міста на в’їзд та виїзд, а колаборанти тікають у сусідні міста. Чим ближче лінія фронту, тим жорстокіше росіяни ставляться до місцевих.

Зараз також дивляться

Наше військове керівництво бачить карту бойових дій та резерви, які підвозять росіяни, розуміє їхні плани та діє на випередження, — сказав голова Луганської ОВА.

Росіяни повідомляють, що готують повномасштабний наступ з усіх напрямків. Це може бути частиною інформаційної операції. Сергій Гайдай повідомляє, що Росії після мобілізації треба певний час на підготовку нових військових. Хоча б півтора – два місяці.

— Вони фізично не можуть накопичити велику кількість бійців, щоб провести наступ на всіх напрямках, — наголошує він.

Читати на тему Що відбувається у Соледарі? Маляр відреагувала на заяви про захоплення міста і нагадала про відповідальність Ганна Маляр прокоментувала заяви про захоплення Соледара й нагадала про кримінальну відповідальність за інформацію про пересування ЗСУ.

Що відбувається в Соледарі та Бахмуті

У Соледарі тривають вкрай складні бої. В мережі шириться інформація, ніби українські військові відійшли з житлових кварталів міста. Проте представники Міноборони закликають вірити офіційній інформації Генштабу. Сержант 24-ї ОМБр Ярослав Ніколін каже, що у Соледарі українські військові змушені були перегрупуватися.

Підрозділ Ярослава перебуває у Бахмуті. Чоловік повідомляє, що ворог намагається тиснути відразу з двох сторін: з півночі та півдня в районі Кліщіївки.

Окупанти намагаються створити певне оперативне оточення Бахмута, але я впевнений, що їм це не вдасться. Поки що немає жодних передумов для створення такої ситуації, — повідомляє Ярослав.

За його словами, росіяни продовжують використовувати тактику безперервних атак, але час від часу змінюють їх напрямок.

Російські військові 14 січня завдали удару по житловому будинку у Дніпрі. Усі злочинці будуть покарані. СБУ ідентифікувала військових РФ, причетних до удару по Дніпру.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!