Україна

Запеклі бої тривають, а колаборанти тікають — ситуація на Східному фронті зараз

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Січня 2023, 19:00
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