Що відбувається у Соледарі? Ганна Маляр про фейки щодо захоплення міста і яка за це відповідальність

До Соледара та Бахмута зараз прикута увага не тільки України, а й світу. У цих містах тривають найжорстокіші бої. Наші військові стримують ворога усіма силами та високою ціною.

Влада неодноразово закликала не поширювати інформацію про розташування чи рух українських військових. Це може зашкодити їм та проведенню запланованих операцій. Проте дехто не дотримується цих правил. Блогери та журналісти часом поширюють інформацію, достеменно не знаючи ситуації.

Заяви про захоплення Соледара: що відомо та коментар Міноборони

Журналіст Юрій Бутусов напередодні написав у себе на Facebook, що росіяни майже захопили Соледар. Цю інформацію почали розповсюджувати багато Telegram-каналів та деякі ЗМІ.

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— Вперше з липня росіянам вдалося захопити майже все українське місто, — пише Бутусов.

Він також повідомляє, з якого району й куди відійшли українські військові. Нагадуємо, що подібну інформацію розповсюджувати категорично заборонено. Також Юрій Бутусов додав від себе, що вважає ситуацію в Соледарі “поразкою”.

Офіційна відповідь Міноборони не забарилася. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр написала у своєму Telegram:

— Зараз чимало людей намагаються використати високий інтерес до теми боїв за Соледар і встигнути заробити на ній популярність або гроші.

Я нагадую, що публічне оприлюднення інформації про рух, переміщення, розташування наших військ на кшталт “взяли місто під контроль, залишили місто, знаходяться у певній частині міста, відійшли з певної у таку” тощо є злочином (ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

За її словами, ця інформація оприлюднюється у відкритому доступі виключно Генштабом або Міноборони, або іншими уповноваженими державними органами.

— Якщо хтось оприлюднює несанкціоновано інформацію про те, куди зайшли наші війська, звідки перемістились, де фізично знаходяться — це працює на ворога і шкодить нашим оборонцям, — наголосила Маляр.

Вона зазначила, що ситуацією на фронті повною мірою володіють лише Верховний головнокомандувач, міністр оборони, Головнокомандувач, начальник Генерального штабу. Інші військові володіють нею фрагментарно — в межах власної зони відповідальності. Цивільні взагалі не володіють, окрім вже названих президента і міністра оборони.

Отже, оприлюднювати інформацію про рух, переміщення, місцеперебування наших військ мають право лише зазначені особи та спеціально уповноважені особи Міноборони і Генштабу.

Публічна інформація всіх інших осіб неофіційна і не верифікована Генштабом.

Соледар сьогодні: звіт Генштабу

Ганна Маляр наголосила, що бої за Соледар тривають.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що на Бахмутському напрямку під вогневе ураження потрапили райони понад 25 населених пунктів. Це Спірне, Озарянівка, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк та Північне Донецької області.

Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі.

Утім, наші військові продовжують боронити Соледар та Бахмут і відбивати ворожі штурми. Тривають запеклі бої.

Схід України залишається найгарячішою ділянкою фронту. Раніше ми розповідали про ситуацію на Донецькому напрямку.

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