Что происходит в Соледаре? Маляр отреагировала на заявления о взятии города и напомнила об ответственности

К Соледару и Бахмуту сейчас приковано внимание не только Украины, но и мира. В этих городах продолжаются жесточайшие бои. Наши военные сдерживают врага всеми силами и высокой ценой.

Власти неоднократно призывали не распространять информацию о расположении или передвижении украинских военных. Это может навредить им и проведению запланированных операций.

“Взятие” Соледара: что известно и комментарий Минобороны

Накануне журналист Юрий Бутусов написал в своем Facebook, что россияне почти захватили Соледар. Эту информацию начали распространять многие Telegram-каналы и некоторые СМИ.

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— Впервые с июля россиянам удалось захватить почти весь украинский город, — пишет Бутусов.

Он также сообщает, из какого района и куда отошли украинские военные. Напоминаем, что подобную информацию распространять запрещено. Юрий Бутусов также добавил, что считает ситуацию в Соледаре “поражением”.

О сложной ситуации в Соледаре сообщил и военный с позывным Мадяр, командир взвода второй штурмовой роты при 28 ОМБР ВСУ.

Официальный ответ Минобороны не заставил себя ждать. Заместитель министра обороны Анна Маляр написала в своем Telegram:

— Сейчас многие пытаются использовать высокий интерес к теме боев за Соледар и успеть заработать на ней популярность или деньги.

Я напоминаю, что публичное обнародование информации о движении, перемещении, расположении наших войск “взяли город под контроль, покинули город, находятся в определенной части города, отошли из определенной в такую-то” и т.д. является преступлением (ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

По ее словам, эту информацию в открытый доступ обнародует исключительно Генштаб или Минобороны, или другие уполномоченные госорганы.

— Если кто-то обнародует несанкционированную информацию о том, куда зашли наши войска, откуда переместились, где физически находятся — это работает на врага и вредит нашим защитникам, — подчеркнула Маляр.

Она отметила, что ситуацией на фронте в полной мере владеют только Верховный главнокомандующий, Министр обороны, Главнокомандующий, начальник Генерального штаба.

Другие военные владеют ею фрагментарно — в пределах собственной зоны ответственности. Гражданские вообще не владеют, кроме уже названных президента и министра обороны.

Следовательно, обнародовать информацию о движении, перемещении, местонахождении наших войск имеют право только указанные лица и специально уполномоченные лица Минобороны и Генштаба.

Публичная информация всех других лиц неофициальна и не верифицирована Генштабом.

Соледар сегодня: отчет Генштаба

Анна Маляр подчеркнула, что бои за Соледар продолжаются.

Генштаб ВСУ также сообщил, что на Бахмутском направлении под огневое поражение вчера попали районы более 25 населенных пунктов. Это Спорное, Озаряновка, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области. Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе.

Впрочем, наши военные продолжают защищать Соледар и Бахмут, отбивать вражеские штурмы. Продолжаются тяжелые бои.

Восток Украины остается самым горячим участком фронта. Ранее мы рассказывали о ситуации в Донецком направлении.

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