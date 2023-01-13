На улице -20°C, а россияне бросают тысячи бойцов в наступление — ситуация на Донецком направлении

Самыми горячими точками Восточного фронта остаются Бахмут и Соледар. Враг для захвата этих городов бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.

Этой ночью наша съемочная группа побывала у танкистов Первой танковой бригады. Украинские военнослужащие держат южный участок Восточного фронта, который россияне атакуют каждый день в попытках прорваться вперед.

Во время съемок на улице было -20°C. И такой сильный мороз на Донбассе держится почти неделю. Военные говорят, что за это время все поля замерзли и оккупанты начали наступать.

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Кроме того, в последнее время направление этих позиций россияне атакуют реактивными системами и артиллерией. Однако о том, где находятся наши позиции, враг так и не узнал.

Украинские защитники говорят, что из-за большого потока мобилизованных россияне просто не успевают набраться опыта, поэтому воюют, кто как может.

Такой метод ведения войны как выжженная земля является основным у рашистов. Они квадратами кроют землю и сносят все здания, после чего массировано ценой тысяч жизней наступают.

Однако украинские танкисты делают все возможное, чтобы живой силы врага было все меньше. В конце концов, любой из росармии — это расходный материал, в то время как ВСУ берегут своих бойцов. Каждый из них максимально мотивирован защищать Родину.

Наши воины продолжают прилагать титанические усилия и защищать каждый метр родной земли. Узнай, какая карта боевых действий в Украине сегодня.

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