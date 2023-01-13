На улице -20°C, а россияне бросают тысячи бойцов в наступление — ситуация на Донецком направлении

Самыми горячими точками Восточного фронта остаются Бахмут и Соледар. Враг для захвата этих городов бросил почти все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.
Этой ночью наша съемочная группа побывала у танкистов Первой танковой бригады. Украинские военнослужащие держат южный участок Восточного фронта, который россияне атакуют каждый день в попытках прорваться вперед.
Во время съемок на улице было -20°C. И такой сильный мороз на Донбассе держится почти неделю. Военные говорят, что за это время все поля замерзли и оккупанты начали наступать.
Кроме того, в последнее время направление этих позиций россияне атакуют реактивными системами и артиллерией. Однако о том, где находятся наши позиции, враг так и не узнал.
Украинские защитники говорят, что из-за большого потока мобилизованных россияне просто не успевают набраться опыта, поэтому воюют, кто как может.
Такой метод ведения войны как выжженная земля является основным у рашистов. Они квадратами кроют землю и сносят все здания, после чего массировано ценой тысяч жизней наступают.
Такой метод ведения войны как выжженная земля является основным у рашистов. Они квадратами кроют землю и сносят все здания, после чего массировано ценой тысяч жизней наступают.
Однако украинские танкисты делают все возможное, чтобы живой силы врага было все меньше. В конце концов, любой из росармии — это расходный материал, в то время как ВСУ берегут своих бойцов. Каждый из них максимально мотивирован защищать Родину.
Наши воины продолжают прилагать титанические усилия и защищать каждый метр родной земли. Узнай, какая карта боевых действий в Украине сегодня.
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