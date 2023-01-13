Актуальная карта боевых действий в Украине 13 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

По данным украинских военных, самые горячие бои продолжаются в Донецкой области — Соледаре, Парасковеевке, Бахмуте и Клищиевке.
Наши воины продолжают прилагать титанические усилия и защищать каждый метр родной земли. Однако, к сожалению, во многих регионах все еще очень опасно, особенно для гражданского населения.
Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать РФ вести наступательные операции на Востоке Украины в 2023 году.
Российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар. Однако даже возможная оккупация этого города вряд ли позволит российским войскам захватить Бахмут.
Российские войска продолжают ограниченные контратаки в районе Сватового, а украинская армия ведет контрнаступление в районе Кременной и наносит удары по тылам оккупантов в Луганской области.
Также захватчики ведут наземные удары по всей фронтовой линии в Донецкой области.
Украинские официальные лица сообщают, что российские войска выводят ключевые ресурсы и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за ударов ВСУ.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Россияне сосредотачиваются на попытках полного захвата Донецкой области и продолжают наступать на Бахмутском направлении.
Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка, — говорится в отчете Генштаба.
Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка, — говорится в отчете Генштаба.
На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском — пытается улучшить свое тактическое положение.
На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.
Ситуация на фронте по направлениям:
Российские военные продолжают грабить украинцев на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой “национализацией”.
Противник продолжает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области. В Алчевске началась очередная волна мобилизации с 9 января.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян, а также пять ударов по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.
Наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.
Украинские артиллеристы и ракетчики поразили:
На днях американское агентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует переселить 100 000 украинцев из Херсонской области на территорию РФ.
Читай, что рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук о депортации украинцев из Херсонской области.
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