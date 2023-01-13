Актуальная карта боевых действий в Украине 13 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

По данным украинских военных, самые горячие бои продолжаются в Донецкой области — Соледаре, Парасковеевке, Бахмуте и Клищиевке.

Наши воины продолжают прилагать титанические усилия и защищать каждый метр родной земли. Однако, к сожалению, во многих регионах все еще очень опасно, особенно для гражданского населения.

Поэтому прислушивайся к Генштабу ВСУ, который подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине на 13 января 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать РФ вести наступательные операции на Востоке Украины в 2023 году.

Российским войскам пока не удалось полностью захватить Соледар. Однако даже возможная оккупация этого города вряд ли позволит российским войскам захватить Бахмут.

Российские войска продолжают ограниченные контратаки в районе Сватового, а украинская армия ведет контрнаступление в районе Кременной и наносит удары по тылам оккупантов в Луганской области.

Также захватчики ведут наземные удары по всей фронтовой линии в Донецкой области.

Украинские официальные лица сообщают, что российские войска выводят ключевые ресурсы и реструктуризируют логистические сети на юге Украины из-за ударов ВСУ.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 13 января 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

пять ракетных ударов по Константиновке, Краматорску и Запорожью ;

и ; 12 авиационных ударов;

четыре обстрела из реактивных систем залпового огня.

Россияне сосредотачиваются на попытках полного захвата Донецкой области и продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещиевка, — говорится в отчете Генштаба.

На Авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на Купянском и Лиманском — пытается улучшить свое тактическое положение.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

и направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях под вражеские обстрелы попали Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск в Сумской области, а также Стрелечья, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области.

и направлениях под вражеские обстрелы попали Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Бачевск в Сумской области, а также Стрелечья, Зеленое, Гатище, Волчанск, Чугуновка и Редкодуб Харьковской области. На Купянском направлении россияне обстреляли районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области.

направлении россияне обстреляли районы Синьковки, Орлянки, Кисловки, Берестового, Ивановки и Богуславки Харьковской области, а также Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении россияне обстреляли из танков и артиллерии Грековку, Макеевку, Червонопоповку и Диброву в Луганской области.

направлении россияне обстреляли из танков и артиллерии Грековку, Макеевку, Червонопоповку и Диброву в Луганской области. На Бахмутском направлении вражеским обстрелам подверглись Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области.

направлении вражеским обстрелам подверглись Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Дружба и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении враг обстрелял Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

направлении враг обстрелял Красногоровку, Авдеевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние захватчиков попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

направлении под огневое влияние захватчиков попали Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области. На Запорожском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле Донецкой области, а также Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье.

направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Времовка и Свободное Поле Донецкой области, а также Гуляйполе, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов и Каменское на Запорожье. На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Так, россияне обстреляли из минометов пригород и сам Херсон.

Российские военные продолжают грабить украинцев на временно захваченной территории Херсонской области. В одном из населенных пунктов Каховского района оккупационные власти объявили инвентаризацию движимого и недвижимого имущества местных частных предпринимателей с последующей так называемой “национализацией”.

Противник продолжает мобилизацию мужского населения, в том числе и на временно оккупированной территории Луганской области. В Алчевске началась очередная волна мобилизации с 9 января.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения россиян, а также пять ударов по позициям вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и беспилотный летательный аппарат типа Орлан-10.

Украинские артиллеристы и ракетчики поразили:

три пункта управления;

три района сосредоточения живой силы и военной техники противника;

российский зенитный ракетный комплекс С-300;

три склада боеприпасов.

На днях американское агентство Bloomberg сообщило, что Россия планирует переселить 100 000 украинцев из Херсонской области на территорию РФ.

Читай, что рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук о депортации украинцев из Херсонской области.

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