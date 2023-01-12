Пешком в темноте преодолели 10 км под сопровождением вражеского дрона! Танкисты рассказали о буднях на передовой

Они шли пешком 10 км в сопровождении вражеского дрона. Так пришлось возвращаться из боевой задачи танкистам 92-й бригады, защищающей Купянское направление в Харьковской области.

Враг накрыл воинов минометным огнем, танк застрял в грязи, поэтому его пришлось бросить. Это только один из рабочих дней наших защитников. Танкисты рассказали о своих буднях.

Сейчас танкисты вернулись из боевого задания, получили координаты контрольно-наблюдательного пункта, где засели оккупанты, и прямой наводкой попали в цель.

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Снаряд улетает очень быстро, буквально 15 секунд. Даже если они услышат выход, не успеют среагировать, — говорит военнослужащий ВСУ Андрей.

В этот раз экипажу удалось вернуться в броне. А перед Новым годом после отработки вынуждены были бросить танк посреди дороги, в нескольких километрах от врага.

— Мы подъехали к селу с оккупантами, попали под обстрел. Пришлось уходить, не получилось. Обстрел продолжался, учитывая погодные условия, там было очень много грязи, — вспоминает военный.

Под минометным огнем выбрались из машины. До своих добирались пешком. В темноте преодолели 10 км.

Сейчас рядом раздаются взрывы, а военные ремонтируют свой танк. На “прилеты” в фоновом режиме не реагируют. Настоящий стресс, говорят, когда во время боевой работы противник тебя заметил.

Работы у танкистов достаточно, даже когда боевых выходов нет: то вывезти пехоту “на ноль”, когда весь другой транспорт застревает в грязи, то из беды собратьев вытащить.

В сентябре 92-я бригада вместе с другими подразделениями выбила россиян из Купянска. Теперь нужно отбросить оккупантов как можно дальше от города, чтобы мирные люди не страдали от вражеской артиллерии.

Ранее мы рассказывали историю сапера Игоря, как восемь разведчиков обманули батальон оккупантов.

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