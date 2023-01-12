Люди

Пешком в темноте преодолели 10 км под сопровождением вражеского дрона! Танкисты рассказали о буднях на передовой

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 12 января 2023, 18:00
Українські танкісти розповіли про будні на фронті

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