Рассказы

Восемь украинских разведчиков смогли обмануть батальон оккупантов! История сапера об удачной операции

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 января 2023, 23:00
Історія сапера, як вісім українських військових обдурили батальйон окупантів
Фото: Армия.Inform

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