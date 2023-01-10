Восемь украинских разведчиков смогли обмануть батальон оккупантов! История сапера об удачной операции

Игорь — сапер-разведчик одного из механизированных подразделений. Сейчас ему 26, но борьбу за свободу Украины начал десять лет назад. В 2013 году 16-летний Игорь принимал участие в Революции Достоинства и создании центра Правого сектора в Одессе.

В мае 2014 года вместе с другими активистами боролся с проявлениями коллаборационизма и сепаратизма в Одессе, помогал украинской армии. Со временем решил учиться и поступил в Одесскую национальную юридическую академию. Однако российское вторжение изменило все планы.

Сейчас Игорь на фронте сражается с оккупантами. О своих обязанностях сапера-разведчика и успешной операции, во время которой удачно обманули россиян, рассказал Армии.Inform.

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О работе сапера-разведчика

Игорь был не знаком с военным делом, поэтому в сжатые сроки овладел совершенно новой для себя специальностью. Во время подготовки юноша учился разминированию, ведению инженерной разведки, применению мин и взрывчатке. Кроме того, овладел разными видами оружия: автомат, пулемет, гранатомет.

Военный говорит, как бы хорошо ни учился, настоящие опыт и навыки приходят при выполнении боевых задач.

Там уже учишься в условиях, которые невозможно создать на полигоне или в классе, — делится своими впечатлениями воин.

Он подчеркивает, что любая ошибка при работе с миной или растяжкой может стоить жизни. Начинаешь испытывать сильную психологическую нагрузку, которую нужно преодолеть.

Сапер вспоминает свой первый выезд на задание. Это была весна на Южном направлении. Надо было скорректировать совместные действия с другим подразделением. Когда группа военных шла в определенный район, попала под обстрел.

— Не могу сказать, что 120-мм мины ложились довольно близко, но для меня тогда это было впервые, и адреналин зашкаливал, — делится Игорь. К счастью, не было ни жертв, ни раненых.

Парень отмечает, что постоянно нужно быть внимательным и сконцентрированным. Сапер всегда идет впереди группы, чтобы увидеть мину или растяжку.

По его словам, россияне оставляют их в самых неожиданных местах. Это может быть техника, здания, оружие или даже погибшие и их вещи.

Игорь с собратьями провел уже десятки разминирований. Однако в подразделении выполняет задачу не только сапера.

Каждый разведчик из нашего подразделения это почти “универсальный солдат”.

Мы владеем всем штатным оружием, включая 60-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Можем проводить аэроразведку и корректировку артиллерийского огня, — рассказывает военный.

Поэтому их привлекают для проведения наступательных операций. Во время одного из них восемь разведчиков обманули батальон оккупантов и обеспечили удачное форсирование реки.

Об успешной наступательной операции

Это произошло во время освобождения Херсона. Одно из подразделений должно было форсировать реку Ингулец, а разведчики — отвлечь внимание оккупантов от главного удара.

— Мы должны были изобразить ложную атаку в другом месте, в 5 км от места прорыва.

Сделать это нужно было так, чтобы враг действительно поверил, что именно в этом месте происходит наступление, и стянул туда все имеющиеся силы, — вспоминает Игорь.

В этой операции приняли участие всего восемь разведчиков. Выявили самые слабые места обороны врага и определили маршруты продвижения и ухода. Затем разделились на три мобильных огневых группы и начали атаку одновременно с разных направлений, чтобы у врага сложилось впечатление, что на них наступают большими силами.

— Мы скрыто подошли на определенные рубежи и открыли шквальный огонь по враждебным позициям.

Плотность огня за счет применения различных огневых средств была достаточно высокой, поэтому оккупанты действительно поверили, что их собираются атаковать, — говорит Игорь.

Российские военные хаотически отстреливались из минометов и танков, но большинство снарядов попадали прямо в воздух. Пока разведчики изображали наступление, другая группа военных удачно преодолела Ингулец и заняла плацдарм на противоположном берегу. Миссия была выполнена.

Хотя этой удачной операции могло не случиться. Накануне военные попали под обстрел из ракетных комплексов С-300. Игорь получил ранение ноги. Он не мог надеть берцы, но не растерялся и нашел выход.

— Вместо берцов надел резиновые тапочки и примотал их к ноге скотчем. Вид был немного комичный, но благодаря этому смог нормально двигаться и не чувствовать боли от пореза, — рассказывает сапер.

Он уверен, что преимущество украинцев в мотивации:

— Мы сражаемся за свою страну, за наши семьи, за право жить в нормальном цивилизованном мире. Поэтому мы обязательно победим!

Украинские военные готовы делать все, чтобы спасти жизнь собратьев и свою тоже. Ранее мы рассказывали историю военного Ярослава, управлявшего танком вслепую.

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