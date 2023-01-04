“Командир, глазам конец, я ничего не вижу!” История военного, который вслепую управлял танком и спас собратьев

— Командир, глазам конец, я ничего не вижу! — говорил Шкипер.

— Слушай мой голос! Мы справимся, — ответил Одесса своему старшему механику-водителю. И он слушал.

Мужчина продолжал управлять танком, даже несмотря на то, что истекал кровью. Вслепую, слушая только голос командира, он смог вывезти танк в правильном направлении. Только после того, как услышал: “Все хорошо, мы прорвались”, начал терять сознание.

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Нет, это не сцена из военного блокбастера и не отрывок сценария к боевику. Это будни украинских военных на фронте, которые готовы сделать все, чтобы спасти собратьев и себя.

Старший механик-водитель танковой роты одной из бригад морской пехоты младший сержант Ярослав с позывным Шкипер рассказал свою историю и о выполнении одной из задач для Армия.Inform.

Первый военный опыт

Мужчина с детства не боялся вызовов, он был самоотверженным, храбрым и искренним.

— Мой отец был военным врачом, прошел Афганистан, и мне очень хотелось пойти по его стопам и стать хирургом. Но в 1991 году отца не стало, а нас у матери было четверо. Поэтому от мечты получить образование медика я отказался, потому что понимал, что средств просто не хватит, — вспоминает мужчина.

Поэтому он пошел в профессиональное училище и получил специальность маляра, сварщика, монтажника. А когда в 2014 году началась война, не смог сидеть в стороне. Он трижды ходил в военкомат, но ему говорили ждать очереди. Лишь с четвертого раза его наконец-то взяли.

Ярослав прошел обучение в Десне, стал танкистом и попал сначала в 57-ю мотопехотную бригаду, а впоследствии в 79-ю десантно-штурмовую. Демобилизовался в 2016 году и не думал, что снова вернется воевать.

Возвращение в армию в 2022 году

Мужчина переехал в Киев и женился, но после полномасштабного вторжения России в Украину понял — нужно защищать страну. Он собрал вещи и пошел в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Однако идти пришлось двое суток.

— Дело в том, что я находился в оперативном резерве первой очереди в родном Миргороде. Мне позвонили и сказали, чтобы ждал, пока будет возможность добраться, потому что из Киева просто нечем доехать.

Но я танкист, привык действовать напролом, вот и пошел пешком, — с улыбкой говорит военный.

В его ТЦК все удивились, когда он появился на пороге. Но он был решительно настроен служить, чтобы быть полезным.

О выполнении задач

По словам военного, самым тяжелым был август. Он находился с собратьями на Южном направлении. Неоднократно в нескольких метрах от мужчины взрывались снаряд или мина. Однако он чудом оставался невредимым, собратья стали говорить, что он родился в рубашке.

Удача не покидала танкиста, даже когда во время одного из наступлений они шли практически по минным полям. Однажды подразделение Ярослава прошел почти 140 км, горючего оставалось мало, и если бы в то время оккупанты попытались дать бой, то шансов его принять было бы мало.

— Еще один из запомнившихся ярких моментов был тогда, когда наших два Т-80 навели немало шороха.

Так получилось, что нам удалось двумя танками разгромить целую посадку вражеской техники, около 20, — вспоминает Шкипер.

Потом военные были вынуждены поехать на Восточное направление, где тоже находились под сильными обстрелами.

Как управлял танком вслепую

Ярослав с собратьями должен помочь другой бригаде эвакуировать попавшую в воронки технику. Решили ехать, когда стемнеет.

— Я ехал по походному, потому что было очень темно, еще и садился туман. Признаков, что где-то притаился враг, не было. Подъехали к кольцу, за ним была воронка. Слева находился терновник, справа — поле, которое посередине было разделено посадкой. Как только начал объезжать кольцо, увидел, что с поля сработал вражеский ПТУР, — рассказывает Ярослав.

Тогда он понял, что враг наносит удары по нему. Бронь танка пробили. По телу мужчины разошлась боль, в глаза попали обломки. Он ничего не видел. Понял, что заехал в терновник, когда ветки начали царапать лицо.

К нему начал говорить командир, и он руководил танком вслепую, слушая указания. Когда понял, что все прошло, потерял сознание.

Ярослава отвезли в местный госпиталь, затем в Днепр и в Киев. Врачи делали все возможное, чтобы спасти воину зрение. Ярослав должен пройти еще не одну операцию, однако специалисты уверены: есть шанс, что мужчина будет снова видеть.

Даже несмотря на травмы и все пережитое, Ярослав не сожалеет о случившемся.

— Когда мы заходили в освобожденные населенные пункты на Юге и видели наших людей, которые плакали от счастья, как дети, то знали — мы не зря здесь и готовы отдать чуть ли не все, чтобы освободить свою землю от россиян, — утверждает военный.

Украинские военные получают серьезные травмы, но продолжают жить и бороться. Ранее мы рассказывали историю военного, потерявшего зрение, но нашедшего силы жить дальше.

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