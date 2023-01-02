Рассказы

Нужно сжать зубы и двигаться дальше — как военный потерял зрение, но не жажду жизни

Ирина Цымбал 02 января 2023, 08:30
Історія військового, який після поранення знайшов сили жити далі

Больше новостей
Обстеження чоловіків
Мужской медосмотр — когда и к кому нужно обращаться
Шоколадна ковбаса салямі: покроковий рецепт солодкої ковбаси
Итальянская традиция или детское воспоминание? Рецепт шоколадной колбасы салями
Місячний календар риболовлі на січень 2023: коли клюватиме риба
Лучший клев в январе 2023: лунный календарь рыбалки для удачного улова
Вибухи в Києві сьогодні: обстріл столиці 2 січня
40 беспилотников на столицу: ночная атака на Киев 2 января
Смотреть больше

Материалы по теме

Вибухи в Києві сьогодні: обстріл столиці 2 січня
40 беспилотников на столицу: ночная атака на Киев 2 января
Приложения для влюбленных
Расстояние — не помеха: украинские приложения для влюбленных, которые помогут парам не потерять связь
Мінімальна пенсія 2023
Какой будет минимальная пенсия в 2023 году и хватит ли ее на самое необходимое
дрон-камікадзе
Дрон-камикадзе: характеристики и как работает беспилотник

Видео
Вибухи в Києві сьогодні: обстріл столиці 2 січня

40 безпілотників на столицю: нічна атака на Київ 2 січня
Вибухи в Києві сьогодні: обстріл столиці 2 січня
40 беспилотников на столицу: ночная атака на Киев 2 января
0:03:00
Привітання від бійців ЗСУ
Тыла — держаться, и всем нам победы! Поздравление бойцов ВСУ с новогодними праздниками
0:03:01
Анимация
Украинская анимация для детей и родителей: психологическая поддержка и уроки коммуникации
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:05:03
Обстріл Києва на Новий рік
В первую ночь года! Обстрел Киева сегодня — все про атаку по столице
Вибухи в Києві і Миколаєві
Взрывы в Киеве и ракетные обстрелы Украины, есть погибшие — что известно о массированной атаке 31 декабря и на Новый год
Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Год нашей победы! Поздравление Зеленского с Новым годом 2023
Обмін полоненими 31 грудня: 140 військових повернули з полону в Україну
Новый год встретят дома! Обмен военнопленными 31 декабря: кого вернула Украина
0:02:55
Вадим Митков
Уникальные работы: как художник создает искусство на орудиях для убийств
Больше видео
Животные-знаменитости
Читать дальше
Четверолапые знаменитости: животные, которые стали известны во время войны

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь