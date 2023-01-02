Нужно сжать зубы и двигаться дальше — как военный потерял зрение, но не жажду жизни

Жизнь после ранения существует. Это своим примером доказал житель Черкасс Евгений Дорошко. Мужчина работал за границей охранником.

Но когда началась полномасштабная война, вернулся в Украину и уже на следующий день был в рядах терробороны. В Попасной получил тяжелое ранение — потерял зрение. Но не отчаялся и не сдался.

Вступил в ВУЗ, занялся профессиональным спортом и овладел новой специальностью, чтобы помогать таким, как и он. Читай историю о сильном духом украинце.

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В свои 44 года Евгений — студент-первокурсник Черкасского университета. Обучается по специальности Ортопедагогика и профессионально занимается силовыми упражнениями.

У меня есть цель, и я к ней иду. Цель — закончить учебное заведение и хотя бы кандидатом в мастера спорта стать за этот период, за четыре года, — говорит мужчина.

Занятия Евгения проходят под пристальным контролем тренера. Тот уверяет, что упорство его подопечного вскоре будет иметь результат.

— Избрание этого вида спорта достаточно правильно, потому что для общего восстановления организма как раз прекрасно использовать элементы гиревого спорта. В следующем году, если ничего не помешает, будем демонстрировать его на соревнованиях, — говорит заслуженный мастер спорта Украины Юрий Петренко.

До полномасштабного вторжения Евгений работал сначала в спецподразделении полиции, затем — охранником и консультантом по безопасности за рубежом. Но на второй день большой войны стал в ряды терробороны.

Во время боев за Попасную 25 апреля мужчине в голову попал осколок снаряда.

Самой Попасной как таковой уже не было, в окрестностях бои велись. С неба летит металл, тонны металла летят постоянно, и это не прекращается.

Я понял, что со зрением что-то не так, хоть собратья и оказали первичную помощь, обвязали, чтобы остановить кровь, — вспоминает Евгений.

После ранения он почти потерял зрение. Но не сдался. Прошел реабилитацию и параллельно овладел профессией массажиста. Хочет помогать восстанавливаться таким же раненым бойцам, как сам.

— С войной у многих ребят будут проблемы, потому что ранения в основном осколочные. С этими людьми нужно работать. Нам, этим людям, жалость не нужна. Нужна своевременная помощь, — считает Евгений.

Мужчину во всем поддерживает его жена Людмила. Супруги вместе уже 22 года. Женщина сама волонтерит в гуманитарном центре, помогает вынужденным переселенцам.

Там ее и застала весть о ранении Евгения. Людмила сразу поехала к нему в больницу. Говорит, самыми сложными были первые недели, но они вместе преодолели все проблемы.

Ситуация была критической, его оперировали, были волнения, но мы все это пережили. В госпиталях мы видели молодых ребят еще в худшем состоянии, чем Женя.

Поэтому он сказал: “Мне нужно сжать зубы и двигаться дальше”. Я пообещала, что в этом ему помогу. Моя маленькая помощь, а он просто молодец, — делится женщина.

Своим примером супруги Дорошков доказывают, что жизнь после ранения продолжается. Главное — не терять веру, силу духа и помогать друг другу. В этом и есть сила украинцев.

Каждая история военного о ранении и реабилитации уникальна, но вместе с тем имеет кое-что общее с другими — несокрушимость украинского духа.

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