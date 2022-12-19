Спасла только мысль о родителях! 19-летний военный о потере ноги, реабилитации и желании продолжить воевать

Каждая история украинского военного демонстрирует несокрушимость духа. Это наверняка можно назвать одним из преимуществ нашей армии. Даже после ранения и травмы военные хотят вернуться на фронт защищать Украину.

Также и Егор Олейник. 19-летний защитник потерял ногу в Донецкой области, он подорвался на противопехотной мине. Сначала после осознания случившегося парню не хотелось жить, но мысль о родителях помогла ему справиться.

После двух месяцев лечения военнослужащий учится ходить с протезом и хочет вернуться на передовую. Парень всегда хотел служить, поэтому подписал контракт, как только ему исполнилось 18 лет.

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Егор стал командиром взвода, а 30 сентября наткнулся на мину в Донецкой области.

В моей руке было много осколков. Правую ногу посекло очень сильно, а левую оторвало, — рассказывает Егор.

Парень признается, первая мысль была сдаться:

— Посмотрел… Рука в крови, нога в крови. Мысль была застрелиться и все… Я был сам, лежал среди поля, чтобы не попасть в плен… Что угодно могло случиться, — делится военный.

Тогда бороться за жизнь заставила мысль о родителях. Парень понял, что от его смерти никому не будет лучше. Он сам наложил жгуты, маркером написал имя и фамилию и ждал наших военных.

Через пять минут его забрали собратья и эвакуировали в больницу. В течение двух месяцев парень лечился в семи медучреждениях Украины. О протезировании во Львовском реабилитационном центре Незламні услышал от собратьев и направился туда.

— Ты два месяца без ноги в 19 лет, это все-таки шок. Некоторые парни падают духом.

Нужно было настроиться на протез — ты станешь на него, и реабилитация будет долгой, — говорит Егор.

Уже через несколько недель парню изготовили протез. Сейчас он снова учится ходить. Он благодарен реабилитологам, которые помогают ему восстановиться.

— Благодаря инвентарю, который есть у нас в залах, мы можем проводить веселые и полезные занятия с нашими пациентами. Они остаются активными и довольными после каждого занятия, — говорит реабилитолог Роксоляна Шмило.

Егор хочет восстановиться как можно скорее, чтобы увидеть родных и продолжить службу.

Больше всего сейчас хочется поехать домой, наконец нормально научиться ходить и вернуться назад — отомстить за ногу, — говорит военный.

Врачи на войне чудом возвращают людей к жизни, несмотря на чрезвычайные ситуации. Ранее мы рассказывали историю военного хирурга, который на вертолете добрался до Мариуполя, был на Азовстали и выжил.

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