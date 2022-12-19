Добрался на вертолете в Мариуполь, прошел чистилище Азовстали и выжил — поразительная история военного хирурга

Долгое время было сложно понять, что ты, наконец, дома. Когда-то привычные вещи казались чужими, а каждое утро удивляло известием — ты свободен. С такими ощущениями живет до сих пор освобожденный из плена военный хирург Евгений Герасименко.

У мужчины много высоких званий, таких как начальник операционного отделения военного медцентра Восточного региона, подполковник медицинской службы и даже Заслуженный врач Украины. Однако ему даже после выживания на Азовстали и в российском плену, хочется обратно в бой — спасать украинских воинов на передовой.

Так же было сложно оставаться в стороне Евгению и в марте, когда металлургический завод в окруженном Мариуполе накрывали ежесекундно вражеские снаряды, а количество раненых только увеличивалось.

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Тогда мужчина общался с военнослужащими из Мариупольского военного госпиталя. Однажды мимоходом в разговоре спросил, может ли он им как-то помочь, на что получил ответ, что любая помощь никогда не помешает.

Ни он сам, ни его собеседники и догадаться не могли, что через несколько дней начальник Военно-медицинского центра Восточного региона полковник Ярослав Било предложит усилить группировки на Азовстале и на заводе Ильича.

Речь шла о создании передвижной хирургической бригады, поэтому такой ценный сотрудник как Евгений не мог остаться без предложения приобщиться. Более того, мужчина возглавил эту группу и вместе с коллегами отправился в дальний путь.

О, это адреналиновое путешествие! — вспоминает Евгений о дороге на Азовсталь на вертолете.

Мужчина с хирургической точностью помнит все детали операции, правда, не медицинской, а военной. Вспоминает, как в два ночи 31 марта он вместе с медиками собрался и выехал в аэропорт, где уже ждали вертолеты, загруженные боекомплектами и станциями Starlink.

К окруженному городу приблизиться удалось только на рассвете, преодолев перед этим дорогу в полной темноте. Евгений рассказывает, что ему с коллегами пришлось все время стоять, но сложнее было разве что экипажу, который должен был двигаться на максимально низкой высоте, чтобы враг не заметил чего-то подозрительного и не нанес удар.

Летели, конечно, в полной темноте, на сверхнизкой высоте, и у меня было такое чувство, что даже верхушки деревьев касались днища вертолета.

Посадку удалось осуществить в речном порту, где уже стояло четыре вертолета. Пока выгружали боекомплект и загружали раненых на борт, отряд спецназначения Азов в это время вел обстрел вражеских позиций, чтобы обеспечить безопасность всем участникам операции.

Позже удалось переправиться к берегу, который подходил к Азовстали. Когда ждали машину, начался вражеский авианалет на завод.

Вся территория завода была как на ладони, видели, как наносят бомбовые ракетные удары. Было около 20 самолетов, попарно. Тогда поднялись огневые столбы высотой 100 метров, когда сбрасывали фугасные бомбы.

Когда оккупанты закончили свое очередное показательное выступление, медики наконец добрались до Азовстали, где и провели следующие дни в бункере под названием Железяка. Евгений немного в шутку говорит, что выстоял он только потому, что в него не прилетел вражеский снаряд.

А вот в соседние помещения попадало чаще. Так захватчики уничтожили столовую и операционную. Однажды взрывом выбило стену, завалившую раненых. Тогда, к сожалению, никто не выжил.

Однако спасти Евгению удавалось, конечно, больше. Всего за все время пребывания на заводе мужчина оказал хирургическую помощь около тысячи раненых, из которых 400 были в тяжелом состоянии.

Сначала возможность помочь вызвала чувство морального подъема, но со временем пришло новое осознание — ты и сам можешь умереть в любую минуту. Тогда в какой-то момент становилось сложно собраться и понять, откуда идет атака и что будет дальше. Однако тогда на помощь приходили люди рядом. Евгений говорит, что медики, с которыми он находился на заводе, успели стать ему второй семьей.

Собраться пришлось, когда пришел приказ сложить оружие и выйти из Азовстали. Тогда Евгений и попал в плен вместе с коллегами и военными, несмотря на все Женевские конвенции, которые предполагают, что медиков должна ждать только экстрадиция.

Однако оккупанты не собирались соблюдать никакие международные договоры или правила, поэтому следующие четыре месяца Евгений провел в Еленовке. Пока имел возможность, то помогал раненым — делал перевязки, искал и предоставлял лекарства, а иногда и просто помогал справляться с бытовыми проблемами.

Не забыл о своих обязанностях и призвании оказывать помощь и тогда, когда 28 июля услышал громкие взрывы. Его барак находился возле ангара, куда заранее перевели около 200 азовцев. Евгений до сих пор вспоминает, как кричали люди и просили о помощи.

Люди умоляли о помощи, были очень громкие крики, я стоял у железной ограды и ждал инспектора, чтобы меня пустили оказать помощь, где-то час прождал.

Но кому-то уже не суждено было увидеть свой дом. Не верил в последнее в свое везение вернуться и сам Евгений. Только помнит, как 20 сентября его нашли в столовой и сказали собираться. Затем вывезли в Таганрог, оттуда самолетом в Беларусь.

Первое подозрение появилось только тогда, когда мужчина почувствовал, что его с собратьями посадили в автобус с мягкими сиденьями. Тогда удалось приподнять скотч с глаз и увидеть, что их везут к границе, а потом была надпись, которая пробирает до мурашек своей простотой — “вас приветствует Украина”.

Евгений до сих пор пытается осознать, что он наконец дома. Однако уже стремится вернуться к работе и поехать на передовую, поскольку чувствует — там он сейчас больше всего нужен.

Чего только за свою жизнь не пришлось видеть и пережить защитникам Мариуполя. Однако больше всего поражали вещи, что касались их лично, а особенно потери собратьев. Также пришлось попрощаться со своими друзьями и коллегами офицеру на псевдо Бурый, который рассказал свою историю обороны Мариуполя.

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