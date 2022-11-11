Люди там просто варились! Боец полка Азов о пережитом на Азовстали и в российском плену

Он 83 дня был защитником Азовстали. В подземельях сталелитейного завода встретился с сыном и дочерью — вместе выполняли боевые задания. Далее последовал русский плен и долгожданное освобождение. Сейчас 60-летний Владимир Михайленко проходит реабилитацию.

Свою историю он рассказал журналистке Фактов ICTV Ирине Тимчишин.

В полку Азов мужчина служит еще с 2014 года. Он участвовал в нескольких крупных операциях, одна из которых — в Широкино. К войне 24 февраля бойцы были готовы, но что будет такое большое напряжение — не ожидали.

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— Интенсивная война была семь дней. Люди, прошедшие Иловайск, говорили, что там была похожая ситуация, но это длилось три-четыре дня.

Почему-то у людей постоянно возникало желание договориться с теми, с кем это сделать невозможно. Они нас ненавидят просто потому, что мы украинцы. Делали из нас извергов для того, чтобы нас уничтожить.

Когда Владимир вспоминает россиян, говорит: это не такой военный, каким его представляем мы. Это разбойник, который пришел сюда по приказу грабить, насиловать, развлекаться, убивать и уничтожать.

О войне в Мариуполе и пленении

— Мы воевали первый месяц. Это были жестокие бои. Когда нас загнали на Азовсталь, то россияне не рискнули заходить внутрь и просто бомбили нас как зайцев.

О подземелье Азовстали военный говорит: на самом деле они не спасали от бомбардировок, потому что были техническими. Было несколько бункеров, но и те сделаны в 50-х годах. В двух этих бункерах скрывались люди: в Магазине-20, как назвали его военные, погибли 60 человек, а в Магазине-10 — 14 человек.

Мне случайно удалось спастись. Но люди там просто варились — температура сразу становилась высокой.

Когда пришел приказ сложить оружие и сдаться в плен, защитники Мариуполя не ожидали хороших условий содержания. Но труднее всего было пережить отсутствие какой-либо информации: военных держали в полном неведении.

— Нам говорили, что о нас забыли, Азов кинули — и у нас не было подтверждений, что это не так. Было тяжело.

Сейчас мужчина уже приходит в себя и говорит: счастлив, что их ждали на родной земле. Сам отмечает, как важно властям и украинцам не забывать о тех, кто до сих пор находится в плену. А о россиянах и их методах войны говорит так: россияне убивают всех украинцев — даже тех, кто до последнего верил в дружбу двух стран.

О том, что россияне творят в Херсоне, какая ситуация в городе сейчас и когда ждать радостных известий — читай в материале.

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