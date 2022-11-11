Інтерв'ю

Люди там просто варилися! Боєць полку Азов про пережите на Азовсталі та російський полон

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Листопада 2022, 21:30
Боєць полку Азов

Більше новин
Ловці Шахедів
Ловці шахідів: у Миколаєві створили екіпаж, який полює на дронів-камікадзе
Медики Дніпра
Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
Хто з відомих людей перейшов на українську мову
Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову
Як ресторанам збільшити прибутки під час відключення світла
Шукай можливості за будь-яких умов — як ресторанному бізнесу виграти від відключень світла
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ловці Шахедів
Ловці шахідів: у Миколаєві створили екіпаж, який полює на дронів-камікадзе
Медики Дніпра
Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
Хто з відомих людей перейшов на українську мову
Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову
Як ресторанам збільшити прибутки під час відключення світла
Шукай можливості за будь-яких умов — як ресторанному бізнесу виграти від відключень світла

Відео
0:02:08
Ловці Шахедів

Ловці шахідів: у Миколаєві створили екіпаж, який полює на дронів-камікадзе
0:03:33
Медики Дніпра
Результат вражає! Як у Дніпрі рятують поранених бійців
0:03:40
Хто з відомих людей перейшов на українську мову
Вибір свідомих: хто з відомих людей перейшов на українську мову
Чому Путін здав Херсон - пояснення політичного аналітика
Що змусило Путіна відмовитись від Херсону: секрет успіху контрнаступу ЗСУ
0:13:36
Як минув саміт ACEAN — користь для українського бізнесу
Нові можливості для українського бізнесу: як пройшов саміт ASEAN та про що вдалось домовитися
Херсон
Нескорений та назавжди вільний! Херсон звільнено офіційно — ЗСУ зайшли у місто
0:00:12
Обмін полоненими
Ми повернемо усіх! Обмін полоненими 11 листопада: кого вдалося визволити
0:03:11
Як волонтери будують дім для великої родини з Маріуполя
Непереможні, коли об’єднуємося! Як волонтери з усієї країни будують дім для родини з десятьма дітьми
0:02:58
Результати виборів США
Для України нічого не зміниться! Заяви Байдена і Трампа про проміжні вибори до Конгресу США
Ситуація в Херсоні наразі: відведення військ, звільнені території та звернення Зеленського
Ситуація в Херсонській області: просування ЗСУ, спротив ворога та гуманітарна криза в Херсоні
Більше відео
Історія 20-річного Богдана, якого росіяни тяжко поранили в Гостомелі
Читати далі
Втратив можливість ходити в черзі за хлібом — як 20-річного хлопця розстріляв російський БТР

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь