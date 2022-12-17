Рассказы

Приходилось обменивать пленных на лекарства для раненых: история офицера СБУ с позывным Бурый об обороне Мариуполя

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 декабря 2022, 19:30
Історія офіцера СБУ на псевдо Бурий
Фото: Pexels

Больше новостей
Як військовий грає музику на автоматах та Джавелінах
Музыка — не в инструментах, а в сердце: как военный играет на автоматах, гильзах и Джавелинах
Игорь Ярославский
Куклы для армии: как черниговский священник волонтерит на пользу ВСУ
Болить вухо: що робити і як швидко зняти вушний біль
Беспокоит боль в ухе — как действовать, чтобы не навредить
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Як військовий грає музику на автоматах та Джавелінах
Музыка — не в инструментах, а в сердце: как военный играет на автоматах, гильзах и Джавелинах
Игорь Ярославский
Куклы для армии: как черниговский священник волонтерит на пользу ВСУ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Чи можливий наступ з Білорусі взимку 2023 - думки експертів
Будет или не будет — что известно о возможном наступлении россиян из Беларуси и как готовится Украина

Видео
Як військовий грає музику на автоматах та Джавелінах

Музыка — не в инструментах, а в сердце: как военный играет на автоматах, гильзах и Джавелинах
0:03:07
Игорь Ярославский
Куклы для армии: как черниговский священник волонтерит на пользу ВСУ
Чи можливий наступ з Білорусі взимку 2023 - думки експертів
Будет или не будет — что известно о возможном наступлении россиян из Беларуси и как готовится Украина
Анджелина Джоли
Более 60 полевых миссий, титул дамы и помощь всему миру: какими были 20 лет Анджелины Джоли на должности посла доброй воли ООН
0:03:28
Зруйновані навчальні заклади
Школы Николаева пережили ад, но украинцы не сдаются! Как проходит восстановление уничтоженного россиянами
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 17 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:55
Рудницьке
Разрушенные дома оживают, словно фениксы! Восстановление Рудницкого впечатляет
0:03:17
Нікополь
“Они изверги!” Россияне нанесли смертоносные обстрелы по Днепропетровской области
0:03:12
Покинуті тварини України
Их бросили умирать… Спасенные волонтерами животные восстанавливаются после пережитого
Больше видео
Історія воїнів іноземного легіону
Читать дальше
Там уже нечему гореть — все разрушено: история воинов интернационального легиона о борьбе за Бахмут и свободе мира

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь