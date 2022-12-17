Приходилось обменивать пленных на лекарства для раненых: история офицера СБУ с позывным Бурый об обороне Мариуполя

Чего только за свою жизнь не пришлось видеть и пережить офицеру СБУ с позывным Бурый. До 24 того он занимался противодействием незаконным вооруженным формированием так называемой “ДНР”. Об этом он рассказывает в эфире марафона Єдині новини.

Жил спокойно в родном Мариуполе и наблюдал, как город все больше отдаляется от пророссийских взглядов. Окончательно разорвать эту связь с врагом удалось лишь в три ночи 24 февраля, когда горожане поняли — началась полномасштабная война.

Понятно, что некоторым даже после шквального огня со стороны россиян хотелось с ними брататься и сотрудничать. Поэтому Бурому пришлось высчитывать таких коллаборантов, а еще корректировщиков и других предателей.

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Сам мужчина даже не думал покинуть город. Говорит, что знает все о верности присяге, поэтому уверенно продолжил выполнять приказы своего руководства.

Сначала с двумя собратьями дислоцировался на левом берегу Мариуполя, но потом там было все меньше смысла оставаться. Потому мужчины перебрались на Азовсталь.

Основные задачи заключались в том, чтобы разоблачать агентурные сети врага в городе и пополнять обменный фонд. С пленными ему было необходимо качественно общаться, то есть правильно опросить противника, чтобы передать данные своему руководству.

Как вспоминает Бурый, часто враг пытался максимально быстро забрать из плена своих работников разведки, чтобы они не успели рассказать что-нибудь лишнее. Однако мужчина все равно успевал получить нужную информацию.

Благодаря его работе была получена важная информация от захваченных в плен оккупантов, обнаружены места содержания украинских пленных и идентифицированы личности их палачей, — отметили в СБУ по возвращении Бурого из плена.

Однако иногда удавалось проводить и скорые обмены. Иногда это были не слишком традиционные и равнозначные операции, поскольку, как признается Бурый, приходилось менять вражеских солдат на лекарства для своих раненых.

Долго так не могло продолжаться и впоследствии противник перестал идти на такие обмены, поскольку все, что интересовало его — уничтожение защитников города. Поэтому начал бомбить завод без остановки.

Тогда Бурый потерял своих собратьев из СБУ. Говорит, что это был самый трудный момент за всю войну. Мужчины были ранены и находились в бункере, куда прилетел снаряд. Они так и не смогли оттуда выбраться — все сгорело практически дотла.

Однако от одного из собратьев осталось напоминание. Он подарил Бурому в начале полномасштабной войны шеврон, который можно было носить на бронежилете. Мужчина делится, что верит — он его так оберегал.

Они (шевроны, — ред.) защищали меня все время.

Поэтому сложнее всего было придумать, как сохранить эту памятную вещь и не дать ей попасть в руки оккупантов. Бурый еще не признается, как ему удалось передать шевроны на подконтрольную территорию. Однако когда увидел их после плена, то не смог сдержать слез. Делится, что до сих пор их носит на службе.

Но такой приятной встрече из неволи предшествовали 123 дня в плену. Бурый вышел из Азовстали вместе со штабом Азова, управлявшим обороной города. Потом три дня провел в Еленовке, а дальше одиночная камера в Лефортово.

Ничего никому не объясняли. Просто усадили в автозак, привезли в аэропорт, там заклеили скотчем и посадили в самолет.

Бурый имел 37 дней, чтобы побыть наедине с собственными мыслями, после чего ему принесли одну книгу — Золотой теленок.

Делится, что за все время плена провел работу над ошибками, проанализировал большое количество рабочих моментов. Даже иногда мысленно пытался построить собственный дом в Мариуполе, от которого осталось только три стены. А также мысленно говорил с сыном.

Когда его вывели из камеры, он подумал, что его везут на казнь. Иначе объяснить себе какие-либо изменения было тяжело. Однако мужчина вернулся домой в свою семью.

Сына смог увидеть только с утра, после чего мальчик начал кричать от счастья и не отходил от отца около двух недель. А жена просто плакала долгое время. Однако Бурый решил вернуться на службу, поскольку понимает — его миссия продолжается.

Пока идет война, я считаю своим долгом ускорить ее окончание и приблизить нашу победу. Я присягнул на верность, поэтому буду защищать страну и ее граждан до последнего.

Однако далеко не все еще вернулись из российского плена и в неизвестности надеются хотя бы раз увидеть родных. Читай историю о плене врача из Азовстали.

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