Розповіді

Доводилось обмінювати полонених на ліки для поранених: історія офіцера СБУ на псевдо Бурий про оборону Маріуполя

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 19:30
Історія офіцера СБУ на псевдо Бурий
Фото: Pexels

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