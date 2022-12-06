Розповіді

У нього немає півчерепа, але є жага до життя: історія дивовижного зцілення морпіха із Маріуполя

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Грудня 2022, 15:00
Павло Самбур

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