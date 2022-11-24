“Радійте, росіяни, у нас на операційному столі — дитина, а в лікарні повністю зникло живлення”: медична реальність під час блекауту

Росія — не просто країна – спонсор тероризму. Росія і є тим головним терористом всієї світової спільноти — згодом демократичний світ визнає й це. А поки що українці змушені віддавати життя найкращих у боротьбі з військами-терористами, які ігнорують будь-які правила та звичаї ведення війни.

Найважче зараз усвідомити, що від масованих ракетних обстрілів на об’єкти нашої критичної інфраструктури може зникнути останній шанс на порятунок дітей, чиї життя — в руках лікарів біля операційного столу.

Кардіохірург та директор Інституту серця у Києві Борис Тодуров на своїй сторінці у Facebook опублікував відео того, як лікарі роблять операцію на серці дитини — без світла та води.

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Так приходить “російський мір”. Сьогоднішній ракетний обстріл Києва забрав кілька життів киян, занурив місто у темряву та холод. В Інституті серця — 190 пацієнтів та 300 співробітників.

— Ось таки ми сьогодні оперуємо на серці, — каже лікар та показує, як медпрацівники працюють під світлом настільних ламп та налобних ліхтариків.

Лікарня функціонує завдяки генератору. Просто під час операції повністю зникла електроенергія — та лікарі встигли закінчити важливі етапи хірургічного втручання.

У нас є генератор, але це — справа кількох хвилин. Радійте, росіяни, у нас на операційному столі — дитина, а в лікарні повністю зникло живлення. Дуже “гуманні” люди, — констатує Тодуров.

У дописі він зазначив, що лікарі не покидають лікарню ні на хвилину, ночують на роботі, щоб контролювати всі життєві показники пацієнтів.

— У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця, — зазначив лікар.

Нині столиця переживає повний блекаут. Коли включать воду та світло та як курсує громадський транспорт у Києві зараз — читай у матеріалі.

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