Київ після блекауту: коли включать воду та світло у столиці, а також як курсує громадський транспорт

Росіяни нищать українську інфраструктуру, намагаючись залишити людей без світла, води та будь-яких засобів для виживання.

Масовані обстріли України 23 листопада призвели до аварійного відключення живлення та водопостачання в багатьох регіонах країни.

Ситуація залишається складною і в столиці. Читай, що наразі відбувається в Києві та як відновлюють життєзабезпечення міста.

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Київ: відновлення електропостачання

Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що станом на ранок 24 листопада 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці.

Однак це залежить від стабілізації енергосистеми всієї України, адже Київ є її частиною.

Міністр енергетики Роман Абрамовський зазначає, що за ніч вдалося відновити електропостачання об’єктів критичної інфраструктури України.

Планується, що ввечері українські АЕС поновлять свою роботу, а відтак дефіцит електроенергії скоротиться.

Коли включать воду в Києві

За словами Кличка, водопостачання вже повернули на лівому березі Києва.

На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня, — пише мер столиці.

Також КМДА інформує, що Київводоканал частково стабілізував електропостачання на одному з ключових об’єктів. Тож вода починає подаватися споживачам на правому березі.

На пониженому тиску поки що залишаються:

Святошинський район;

Солом’янський район;

частково Оболонський район;

Шевченківський район;

Подільський район;

житловий масив Пуща-Водиця;

житловий масив Виноградар;

житловий масив Нивки.

Рух транспорту в Києві 24 листопада

Київпастранс тимчасово припинив роботу трамваїв у Києві через необхідність обмежити споживання електроенергії.

Автобуси курсують за маршрутами:

№ 1 Михайлівська Борщагівка — вул. Старовокзальна;

№ 3 ст. Ромена Ролана — вул. Старовокзальна;

№ 12 Пуща Водиця — пл. Шевченка;

№ 14 Відрадний масив — пл. Контрактова;

№ 18 пл. Контрактова — вул. Старовокзальна;

№ 19 пл. Шевченка — пл. Контрактова;

№ 28 вул. Милославська — пл. Дарницька.

Після стабілізації енергосистеми трамваї знову курсуватимуть, але зі збільшеним інтервалом руху до 40 хвилин.

Робота київського фунікулера також тимчасово зупинена до покращення ситуації з електропостачанням. Поїзди метро рухатимуться з інтервалом близько десяти хвилин.

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У районах, які ще залишаються без світла, про сигнал повітряної тривоги сповіщатимуть патрульні бригади поліції та ДСНС за допомогою механічних сигналів оповіщення.

За даними заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, станом на 09:00 24 листопада в Україні відкрито 3720 Пунктів незламності. Читай, що таке Пункти незламності та як їх знайти.

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