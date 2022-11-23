ЄБРР виділить понад €370 млн на українську енергоінфраструктуру

Українська енергетична інфраструктура вже не вперше страждає від російських обстрілів. Наша країна потребує допомоги та часу, щоб все відновити. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить €372 млн для Укренерго. Про це повідомили на сайті ЄБРР.

Фінансова допомога від ЄБРР має на меті підтримати українську енергетичну компанію. €300 млн зголосилися виділити США, ще €72 у вигляді гранту нададуть Нідерланди.

Це кредитування стане частиною €3 млрд, виділених Україні у 2022-23 роках. Окремо відзначається, що ЄБРР засуджує війну Росії проти України, особливо удари по цивільній інфраструктурі.

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На що підуть кошти від ЄБРР для Укренерго

ЄБРР надасть позику під державні гарантії в розмірі €300 млн, що включає два компоненти:

до €150 млн — на закупівлю обладнання для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми;

ще €150 млн — підтримка структурного капіталу.

Гроші від Нідерландів (до €72 млн) буде спрямовано на екстрений ремонт енергосистем. Вся допомога об’єднана в єдиний пакет на суму €372 млн для підтримки невідкладних потреб Укренерго.

— Терміновий ремонт електроенергетичної мережі України є безпосереднім пріоритетом для ЄБРР.

Українському народу та бізнесу потрібен постійний доступ до електроенергії, щоб пережити зиму.

— Завдяки цьому важливому фінансуванню ми допоможемо Укренерго виконувати швидкий аварійний ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач, — сказала президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

У цей непростий час для українців запрацювали Пункти Незламності. Там можна отримати усі базові послуги: електрику, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, воду, аптечку.

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