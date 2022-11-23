Україна

ЄБРР виділить понад €370 млн на українську енергоінфраструктуру

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 18:25
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