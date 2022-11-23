ЕБРР выделит более €370 млн на украинскую энергоинфраструктуру

Украинская энергетическая инфраструктура уже не в первый раз страдает от российских обстрелов. Наша страна нуждается в помощи и времени, чтобы все восстановить. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит €372 млн на потребности Укрэнерго. Об этом сообщили на сайте ЕБРР.

Финансовая помощь от ЕБРР ставит за цель поддержку украинской энергетической компании. €300 млн согласились выделить США, еще €72 в виде гранта предоставят Нидерланды.

Это кредитование станет частью €3 млрд, выделенных Украине в 2022-23 годах. Отдельно отмечается, что ЕБРР осуждает войну России против Украины, особенно удары по гражданской инфраструктуре.

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ЕБРР предоставит кредит под государственные гарантии в размере €300 млн, включающий два компонента:

до €150 млн — на закупку оборудования для проведения аварийных ремонтов украинской энергосистемы;

€150 млн — поддержка структурного капитала.

Денежная помощь от Нидерландов (до €72 млн) будет направлена на экстренный ремонт энергосистем. Вся помощь объединена в единый пакет на сумму €372 млн для поддержки неотложных нужд Укрэнерго.

— Срочный ремонт электроэнергетической сети Украины — непосредственный приоритет для ЕБРР.

Украинскому народу и бизнесу необходим постоянный доступ к электроэнергии, чтобы пережить зиму.

— Благодаря этому важному финансированию мы поможем Укрэнерго выполнять быстрый аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач, — сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

В это непростое время для украинцев заработали Пункты Несокрушимости. Там можно получить все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку.

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