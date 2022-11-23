Будем с теплом и светом — что такое Пункты несокрушимости и как будут работать

Украинцы быстро адаптируются ко всем условиям во время войны. Мы сможем пережить эту зиму и обязательно победим. Для этого правительство планирует создать Пункты несокрушимости. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Что такое Пункты несокрушимости

По словам Зеленского, по всей Украине развернут Пункты несокрушимости на случай новых российских обстрелов, которые могут снова повредить энергетические объекты.

Эти пункты будут иметь все базовые услуги: электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду, аптечку. Все услуги будут круглосуточными и бесплатными.

Сейчас также смотрят

— Разворачиваем по всей стране наш новый проект поддержки людей — Пункты несокрушимости. Уже подготовлено более 4000 пунктов. Запланировано еще больше.

Если снова состоятся массированные российские удары и если будет понимание, что через несколько часов поставки электричества не возобновить, то активируется работа Пунктов несокрушимости, — объяснил президент.

Эти пункты будут обязательно работать при всех областных и районных администрациях, а также при школах, зданиях ГСЧС и т.д. Важно уже сейчас узнать расположение таких пунктов возле твоего места жительства.

Для этого был создан сайт nezlamnist.gov.ua. На сайте есть карта, на которой можно найти Пункты несокрушимости по всей Украине.

Карта Пунктов несокрушимости

Эта карта имеет условные обозначения, по которым можно понять, где находится пункт:

ГСЧС;

мобильные пункты ГСЧС;

железнодорожный вокзал;

городской, поселковый, сельский совет;

областная, районная государственная администрация;

старостат;

школа, детский сад;

другие заведения и общественные места.

Также отдельно обозначены объекты с генераторами: АЗС, отделения банков, кафе, супермаркет, аптека, ритейл.

Но из соображений безопасности на карте не отмечеы эти пункты на прифронтовых территориях (Донецкая, Запорожская, Харьковская, Херсонская области). Их адреса можно узнать в органах местного самоуправления и ОВА или РВА.

Как будут работать Пункты несокрушимости

В каждом Пункте несокрушимости могут принять от 40 до 500 человек. Однако если ты приедешь и там будет много людей, дежурные сделают все, чтобы принять тебя. Лимита во времени для нахождения в Пункте несокрушимости нет. При объявлении воздушной тревоги нужно слушать инструкции дежурных.

Местным властям поставлена ​​задача обеспечить информирование людей о наличии Пунктов несокрушимости. На сайте nezlamnist.gov.ua есть специальная форма для представителей бизнеса, которые хотят присоединиться и стать Пунктом несокрушимости для украинцев.

Если ты хочешь купить домой генератор, ранее мы рассказывали, как выбрать генератор для дома и дачи.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!