Онлайн карта заведений, которые работают при отключении электричества в Украине

Украинцы каждый день становятся все более закаленными. Мы приспосабливаемся к новым условиям и продолжаем жить и работать, несмотря на отключение электроэнергии.

Сайт ЛУН город запустил интерактивную карту Украины с заведениями, имеющими автономное питание и работающими при отключении света.

Теперь каждый украинец может найти на карте кафе, коворкинги, магазины, заправки, аптеки, почтовые отделения и т.д.

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Карта, которая обозначает заведения, работающие при выключении электроэнергии, доступна на сайте и в приложении ЛУН, она постоянно обновляется.

Как добавить свое заведение на карту заведений, которые работают без электричества

Владелец бизнеса может добавить информацию о работе заведения, чтобы оно отображалось на карте. Для этого нужно заполнить анкету по ссылке.

Представители сетевого бизнеса могут обращаться на почту: misto@lun.ua.

Карта заведений, которые работают без света

На следующей карте можно также посмотреть заведения на генераторах и Пункти Незламності по всей Украине.

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