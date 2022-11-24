Киев после блэкаута: когда включат воду и свет в столице, а также как курсирует общественный транспорт

Россияне уничтожают украинскую инфраструктуру, пытаясь оставить людей без света, воды и средств для выживания.

Массированные обстрелы Украины 23 ноября привели к аварийному отключению питания и водоснабжения во многих регионах страны.

Ситуация остается сложной и в столице. Читай, что происходит в Киеве и как восстанавливают жизнеобеспечение города.

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Киев: возобновление электроснабжения

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что по состоянию на утро 24 ноября 70% процентов столицы пока остается без электричества. Энергетики работали всю ночь, чтобы восстановить жизнеобеспечение города.

Однако это зависит от стабилизации энергосистемы всей Украины, ведь Киев является ее частью.

Министр энергетики Роман Абрамовский отмечает, что за ночь удалось возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры Украины.

Планируется, что вечером украинские АЭС возобновят свою работу, а затем дефицит электроэнергии сократится.

Когда включат воду в Киеве

По словам Кличко, водоснабжение уже вернулось на левом берегу Киева.

На правом же планируем восстановить его в первой половине дня, — пишет мэр столицы.

Также КГГА информирует, что Киевводоканал частично стабилизировал электроснабжение на одном из ключевых объектов. Так что вода начинает подаваться потребителям на правом берегу.

На пониженном давлении пока остаются:

Святошинский район;

Соломенский район;

частично Оболонский район;

Шевченковский район;

Подольский район;

жилмассив Пуща-Водица;

жилмассив Виноградарь;

жилмассив Нивки.

Движение транспорта в Киеве 24 ноября

Киевпасстранс временно прекратил работу трамваев в Киеве из-за необходимости ограничить потребление электроэнергии.

Автобусы курсируют по маршрутам:

№ 1 Михайловская Борщаговка — ул. Старовокзальная;

№ 3 ст. Ромена Роллана — ул. Старовокзальная;

№ 12 Пуща Водица — пл. Шевченко;

№ 14 Отрадный массив — пл. Контрактовая;

№ 18 пл. Контрактовая — ул. Старовокзальная;

№ 19 пл. Шевченко — пл. Контрактовая;

№ 28 ул. Милославская — пл. Дарницкая.

После стабилизации энергосистемы трамваи снова будут курсировать, но с увеличенным интервалом движения до 40 минут.

Работа киевского фуникулера также приостановлена ​​до улучшения ситуации с электроснабжением. Поезда метро будут двигаться с интервалом около десяти минут.

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В районах, еще остающихся без света, о сигнале воздушной тревоги будут извещать патрульные бригады полиции и ГСЧС с помощью механических сигналов оповещения.

По данным заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, по состоянию на 09:00 24 ноября в Украине открыто 3720 Пунктов несокрушимости. Читай, что такое Пункты несокрушимости и как их найти.

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