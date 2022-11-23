Масований ракетний обстріл України: усе, що відомо на цю мить

Уже відомо про обстріли Києва: є влучання у житловий квартал та об’єкти інфраструктури столиці — про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. В інших містах України також є влучання та проблеми зі світлом та водопостачанням.

Одеса

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про ракетну атаку у всій Одеській області.

У зв’язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання.

Львів

У Львові мер міста Андрій Садовий повідомив про знеструмлення всього міста та перебої з водопостачанням.

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Все місто — без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Можуть бути перебої з водопостачанням. Залишайтесь в укриттях.

Також він повідомив, що трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Після завершення тривоги на дороги пустимо додаткові автобуси.

Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено подачу опалення і води. Переходимо на роботу дизель-генераторів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький уже повідомив, що під ракетними ударами опинилися аж три електропідстанції в області.

— Два ракетних удари по електропідстанції у Львівській області. Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії.

Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють.

У Закарпатській ОВА закликали всіх залишатися в укриттях.

Терористи бомблять сусідні із Закарпаттям області. Ракети у повітрі, продовжуйте перебувати в укриттях!

Харків

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через відключення електроенергії повністю припинена робота електротранспорту.

У зв’язку з відключенням світла у Харкові зупинено весь електротранспорт. Ми евакуюємо людей із метрополітену. На маршрути електричного наземного транспорту виведено додаткові автобуси.

Вінниця

Голова ОВА Сергій Борзов повідомляє про обстріли Вінниччини.

Вінницька область під обстрілом ворога — об’єкти критичної інфраструктури!

Також про вибухи повідомляють у Хмельницькій та Запорізькій областях. Офіційного підтвердження поки що немає.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій підтвердив удари по об’єктах критичної інфраструктури області.

Внаслідок ракетних ударів по об’єктах інфраструктури, електромережі вимкнені та на даний час відсутня напруга в більшості громадах області (крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська).

Крім того, частина міста Хмельницького без води. Енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми.

Кропивницький

Голова ОВА Андрій Райкович повідомив про ракетний удар по енергетичному об’єкту.

Область, як і низка інших регіонів, без світла. Бригади енергетиків починають аварійно-відновлювальні роботи.

Також відомо, що через масований ракетний обстріл України в Молдові почалися масові відключення електропостачання.

Унаслідок ракетних ударів РФ по Україні у Молдові масові відключення електроенергії.

Стеж за картою повітряної тривоги та перебувай в укритті.

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