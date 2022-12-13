“Мы ждем всех, но каждая — своего”: история о плене врача из Азовстали

Когда встречаешь истории украинских бойцов, понимаешь: эта гордая нация не сломается никогда. Сергей Грабовский мечтал стать врачом еще в восемь лет. Уже в 12 решил, что будет работать военным врачом. А в 15 пошел в военное училище.

В 27 лет врач Грабовский встретил войну в Мариуполе. В преддверии 24 февраля его волнение выдавал встревоженный голос. Он был на Азовстале, но по приказу вышел и сдался в плен к россиянам.

О прекрасном сыне, брате и отважном друге рассказали для УП. Жизнь мама, сестра и собратья Сергея Грабовского.

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Военный врач

26 июня 2020 года Сергей Грабовский приступил к исполнению должности начальника здравоохранения 23 отряда морской пехоты. Мама Наталья делится: ее сын — требовательный к себе и ко всем рядом, поэтому и работал тщательно.

Когда он приехал в первый отпуск из Мариуполя, делился впечатлениями о городе.

— Говорил, что город хороший, начали отстраивать дороги, люди приветливые. Многие говорили на русском языке, коллектив — дружный.

Все, кто его знал, отмечали особую квалификацию терапевта, его нестандартный подход и навыки. Неудивительно, что и во время выходных и отпусков у молодого врача не было отбоя от звонков пациентов и коллег.

Имел много знаний по другим более узким направлениям: хирургия, гинекология, отоларингология и т.д. Понимал очень широкий спектр — настоящий терапевт, — рассказывает друг Алексей.

Война

23 декабря у Натальи произошел инсульт. Сын приехал в Киев, чтобы лечить мать самому и следить за ее здоровьем. Должен был пробыть до 15 января, но его вызвали на работу на неделю раньше.

Уже 23 февраля парень звонил женщине очень обеспокоенным. Был на работе и все никак не мог пойти домой.

— 24 февраля я проснулась полпятого утра от бомбежек. Сын позвонил в шесть утра — знал, что я в это время принимаю таблетки.

Спросил, как я. И в трубке воцарилась тишина. В конце добавил: “Мама, я тебя люблю, я тебя целую, с Богом”.

Своей сестре Людмиле мужчина позвонил по телефону аж на восьмой день войны. По видеозвонку показал количество погибших — его раздражало и мучило то, что он этим людям уже никак не поможет.

— Больше всего его “прибил” первый труп собрата. У него паники не может быть, потому что он врач, но в этот момент он в себе зарылся, — вспоминает женщина.

Первые недели войны Сергей держал связь с родными, затем связь оборвалась.

Азовсталь

Впервые через три недели молчания Сергей позвонил из Азовстали. Сказал, что у него все хорошо, и похвастался: еды, мол, и на собак хватит.

Своим друзьям Сергей отвечал привычным для военных “+”. Когда “плюсы” исчезли, родные и друзья не отходили от новостей об Азовстале.

Он звонил только матери: раз в две недели, на 40 секунд.

— Всегда спрашивал, как я, какие препараты принимаю, какие показатели давления. У меня была заготовлена фраза: три раза, 120 на 80. Хотя честно: я этого давления еще не мерила, мне было не до того.

В ночь на 16 мая, когда Сергей позвонил мне, я спросила: “Сынок, ты на заводе или ты уже в плену?” Он сказал: “Мама, я на этот вопрос отвечать не буду”, — говорит мать пленника.

20 мая Сергей вышел из Азовстали. Им пообещали сохранение жизней и возвращение домой. Сергей звонил по телефону сестре и счастливо говорил, что скоро будет дома.

А сестра разрыдалась: знала, что дома он окажется нескоро.

В плену Сергей Грабовский уже более полугода. В Украину вернули собратьев Сергея, те сказали матери и сестре: “Док на месте, лечит людей и улыбается”.

Пока Сергей находится в плену, президент Зеленский вручил ему орден и повысил звание старшего лейтенанта.

Мы ждем всех, но каждая — своего, — с трепетом в голосе завершает мама пленника.

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