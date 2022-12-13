Пережили ад и в одиночку вывозили скот из-под обстрелов: как спасалась ферма в Черниговской области

Благодаря программе релокации с начала полномасштабной войны из-под обстрелов переехало 700 предприятий. Но есть и те, которые решили спасать все самостоятельно. Одним из них является ферма из Черниговщины.

Война застала ферму в Гремяче, в 300 м от границы с Россией. Тогда работники доили коров и выливали молоко, потому что некуда было отдать, пережили допросы и обыски россиян. После месяца в оккупации еще восемь жили под постоянным огнем.

Так работала ферма в Черниговской области, но недавно она решилась переехать. Где нашло новое убежище хозяйство и как работают аграрии во время войны, читай дальше.

Сейчас также смотрят

Начало войны и жизнь с оккупантами

Руководитель фермы Вера Ламико вспоминает, что хоть и началась война, она вслед за Градами и танками пошла на работу. Пришла работать не только она, ведь целью было сберечь скот.

Для этих людей это несколько больше, чем просто работа. Они видели своим долгом спасти животных от оккупантов.

Жизнь под оккупацией была тяжелой. Каждый день за скотом ухаживали, доили его, однако никто не забирал молоко, некому было. Ветеринары просто не могли доехать до фермы, их не пропускали россияне. Приходилось консультировать животных дистанционно.

Иногда на ферму с обысками приезжали россияне. Работники вспоминают, как начали заходить танки, БТР и люди в масках, которые всех работников клали на пол и говорили хвалить Бога, что они не чеченцы или буряты.

Читать по теме Дневник оккупации: житель поселка в Черниговской области документировал все военные преступления россиян Блокадный дневник Петра Ковалева собрал все военные преступления россиян в селе Тереховка Черниговской области.

Когда россияне отступили, то угроза жизни только усилилась. Обстрелы участились, а люди не знали, доедут ли они на работу.

От вражеских обстрелов все скрывались в сарае, слышали, как обломки били по крыше. Чтобы спасти свою жизнь, пришлось бежать на мопеде. Когда такие обстрелы участились, было принято решение о переезде.

Переезд фермы

Ради безопасности о переезде никому не говорили. Ферма за несколько дней самостоятельно перевезла 500 голов скота, из них полсотни телят, за несколько десятков километров от Гремяча.

Руководитель говорит, что быстрее было сделать все самостоятельно, чем подаваться на программу релокации.

Найти новое место было не просто. Руководители объехали всю Украину в поисках земли для своего скота. Работы на новом месте еще много, но Вера мечтает, чтобы здесь было так, как на их старой ферме.

Сейчас ад горячих боевых действий приходится проходить Бахмуту. Как Бахмут продолжает стоять, несмотря на ежедневные штурмы оккупантов, читай дальше.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.