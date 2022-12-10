Нет ни одного уцелевшего дома, а неподалеку слышны взрывы: как Бахмут продолжает стоять, несмотря на ежедневные штурмы оккупантов

Бойцы 24 бригады встретили начало полномасштабного вторжения в Луганской области. Позже отбивали украинские города на Юге.

Сейчас в арсенале этих танкистов есть немало российской техники, которую они завоевали в боях.

Если враг пришел с мечом к тебе в дом — он от этого меча и умрет. Так же и у нас. Он пришел к нам с тем танком, он от этого танка и умирает, — делится мыслями военный ВСУ Владислав.

Теперь техника помогает ребятам на Бахмутском направлении. Сам же город разбомблен. На центральной улице с символическим названием Независимости не осталось ни одного уцелевшего дома.

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Повсюду разрывы от российских снарядов и звуки взрывов. В целом, ситуация в центральной части города довольно символическая, и это ярко демонстрирует, какой ценой украинцам дается независимость.

Военнослужащий ВСУ Павел делится, что условия сейчас сложные, особенно тяжело из-за массированных обстрелов, но защитники продолжают работать.

Враг постоянно накрывает город из всего возможного вооружения и пытается ворваться в центр города. Украинские воины признаются, что отбивать штурмы приходится каждый день.

Тяжелые бои сейчас продолжаются на Востоке Украины. Украинские защитники прилагают максимальные усилия, чтобы выгнать российских оккупантов за пределы государственных границ. Читай, ускорятся ли темпы боев на Востоке Украины и какая ситуация сейчас.

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