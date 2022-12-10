Украина

Нет ни одного уцелевшего дома, а неподалеку слышны взрывы: как Бахмут продолжает стоять, несмотря на ежедневные штурмы оккупантов

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 10 декабря 2022, 21:00

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0:05:53
Як проходить розмінування Херсона та області
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