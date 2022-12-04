Защищают Бахмутское направление в любую погоду — репортаж о работе артиллеристов ВСУ

Российские командиры берегут технику, а вот своих солдат им не жалко — непрерывно бросают их в атаку. Об этом рассказывают бойцы, которые защищают самое тяжелое ныне Бахмутское направление в любую погоду. Они показали, как проходят их дни.

Андрей — механик самоходной артиллерийской установки, вес которой почти 16 тонн.

— Ее обслуживание несложное. Это как конструктор, только для взрослых, — уверяет мужчина.

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В машине есть стекло, но оно быстро загрязняется. Во время дождей приходится ехать с открытым люком. Но хуже всего, говорит Андрей, когда машина застревает в болоте, и в любой момент может прилететь ответ.

Артиллеристы едут на боевое дежурство и ждут координаты. Бойцы на этот раз не видят, какую цель поразили, но по опыту могут сказать, что это преимущественно пехота.

Много вражеских штурмовиков… Технику они экономят. Им жаль технику, а людей нет, — рассказывает военный с позывным Койот.

Российскую технику есть чем встретить бойцам другой бригады, которые тоже воюют на Бахмутском плацдарме. Показывают противотанковый ракетный комплекс Фагот.

ПТРК имеет два типа ракет: одна достает на расстоянии 4 км, другая — на 2,5 км. Превосходство этого ПТРК в мобильности: отработал, сбросил пустой тубус, взял установку и пошел.

Недавно подбили БМД-4 Стугной и добивали Фаготом. От БМД-4 ничего не осталось, — рассказывает другой военнослужащий Андрей.

Кроме техники, могут поражать укрепления и живую силу противника, чем помогают нашей пехоте.

Ранее мы рассказывали, сколько ракет осталось в России.

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