Україна

Захищають Бахмутський напрямок за будь-якої погоди — репортаж про роботу артилеристів ЗСУ

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 04 Грудня 2022, 18:00

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