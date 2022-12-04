Захищають Бахмутський напрямок за будь-якої погоди — репортаж про роботу артилеристів ЗСУ

Російські командири бережуть техніку, а ось своїх солдатів їм не шкода — безперервно кидають їх в атаку. Про це розповідають бійці, які боронять найважчий нині Бахмутський напрямок за будь-якої погоди. Вони показали, як проходять їхні дні.

Андрій — механік самохідної артилерійської установки, вага якої майже 16 тонн.

— Її обслуговування легке. Це як конструктор, тільки для дорослих, — запевняє чоловік.

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В машині є скло, але воно швидко забруднюється. Тож під час дощів доводиться їхати з відкритим люком. Але найгірше, каже Андрій, коли машина застрягає у болоті, і будь-якої миті може прилетіти відповідь.

Артилеристи їдуть на бойове чергування, тож чекають координати. Бійці цього разу не бачать, яку саме ціль уразили, але з досвіду можуть сказати, що це переважно піхота.

Багато ворожих штурмовиків… Техніку вони економлять. Їм шкода техніку, а людей ні, — розповідає військовий на псевдо Койот.

Російську техніку мають чим зустріти бійці іншої бригади, які теж воюють на Бахмутському плацдармі. Показують протитанковий ракетний комплекс Фагот.

ПТРК має два типи ракет: одна дістає на 4 км, інша — на 2,5 км. Перевага цього ПТРК у мобільності: відпрацював, скинув порожній тубус, взяв установку і пішов.

Нещодавно підбили БМД-4 Стугною й добивали Фаготом. Від БМД-4 не залишилось нічого, — розповідає інший військовослужбовець Андрій.

Крім техніки, можуть уражати укріплення та живу силу противника, чим допомагають нашій піхоті.

Раніше ми розповідали, скільки ракет залишилося в Росії.

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