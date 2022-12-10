Немає жодного вцілілого будинку, а неподалік чутно вибухи: як Бахмут продовжує стояти попри щоденні штурми окупантів

Бійці 24 бригади зустріли початок повномасштабного вторгнення на Луганщині. Згодом відбивали українські міста на Півдні.

Нині в арсеналі цих танкістів є чимало російської техніки, яку вони здобули у боях.

Якщо ворог прийшов з мечем до тебе до хати — він від того меча і помре. От так само і в нас. Він прийшов до нас з тим танком він від цього танка і помирає, — ділиться думками військовий ЗСУ Владислав.

Тепер вона допомагає хлопцям на Бахмутському напрямку. Саме ж місто розбомблене. На центральній вулиці з символічною назвою Незалежності не лишилось жодного вцілілого будинку.

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Повсюди розриви від російських снарядів та доносяться звуки вибухів. Загалом ситуація в центральній частині міста доволі символічна, адже це яскраво демонструє, якою ціною українцям дається незалежність.

Військовослужбовець ЗСУ Павло ділиться, що умови зараз складні, особливо тяжко через масовані обстріли, але захисники продовжують працювати.

Ворог постійно накриває місто з усього можливого озброєння та намагається увірватися у середмістя. Українські воїни зізнаються, що відвибивати штурми доводиться щодня.

Тяжкі бої нині тривають на Сході України. Українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб вигнати російських окупантів за межі державних кордонів. Читай, чи прискоряться темпи боїв на Сході України та яка ситуація нині.

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