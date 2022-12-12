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“Война делает людей натуральными”: врач и писатель Даниил Сафронов про реалии окопов и творчество в операционных

Виктория Мельник, редактор сайта 12 декабря 2022, 18:00
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