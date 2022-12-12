“Война делает людей натуральными”: врач и писатель Даниил Сафронов про реалии окопов и творчество в операционных

Наша страна на протяжении всей своей истории рождала талантливых и преданных своему делу людей. Многие всемирно известные инженеры, врачи, философы, математики и писатели — украинцы. И даже сейчас, во время страшной полномасштабной войны, мы обретаем таланты нашей нации.

Многие сейчас находятся на фронте или помогают военным в тылу. Но даже в столь ужасающих реалиях находится место для творчества и писательства. Наша история — о хирурге и реабилитологе Даниле Сафронове.

Еще до начала войны он планировал выдать свою дебютную книгу Від учора. Світло в кінці операційної. Но тогда не сложилось. Поэтому книга вышла буквально месяц назад, да еще и в качестве сюрприза для ее автора, который тогда спасал украинских воинов на фронте. Редакция Вікна-новини пообщалась с начинающим талантливым писателем и расспросила о жизни и творчестве после 24 февраля.

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Для него война началась не в 2022 году. В своем Facebook он рассказывает, что в очень далеком 2014 году он приезжал в Бахмут и передавал гуманитарную медицинскую помощь в местную больницу. Еще через несколько месяцев в том же стабпункте он уже был как доброволец.

— Сейчас моя жизнь — это некая многозадачность. Частично, как и до полномасштабного вторжения, она связана с реабилитационной медициной — руководство Центром реабилитации, терапия и обучение других специалистов.

А другая часть — с боевыми действиями, где он эвакуирует и оперирует раненых — рассказывает Сафронов о своих буднях в интервью.

Война 24 февраля застала его за границей на деловой встрече. Рейс на самолет, который должен был доставить врача домой 25 февраля, отменили. А Даниил Сафронов выбирался из Стамбула и три дня добирался в Украину. Сразу по возвращении домой он ушел на фронт.

Від учора. Світло в кінці операційної

Даниил Викторович писал свои наблюдения и пережитые события, как говорится, “в стол”. Он никогда не планировал писать книги и издавать их, пока на его жизненном пути не появилась Юлия Орлова — директор издательства Vivat.

— Они прочитали мои рукописи и спросили, не хочу ли я систематизировать их и подумать над книгой. Я не считаю себя графоманом или писателем, но это и стало катализатором для издания.

Где-то через пол года я написал эту книгу.

Книга Даниила Сафронова Від учора. Світло в кінці операційної описывает будни врача с самого начала его становления и до современных дней. Те, кто уже прочитали страницы дебютной работы врача, почувствовали на себе всю правдивость и естественность событий, которые автор описывает.

И это неудивительно: все описанные сцены — биографические, потому что так автору и посоветовали, мол, пиши правду — получится хорошо. Он придерживался реальности персонажей и фактологической последовательности.

Книга должна была выйти еще 1 марта, но война отсрочила это событие. Даниил Сафронов вспоминает: выход книги застал его врасплох.

Мне позвонили: Даниил, книга вышла! Для меня это было приятным сюрпризом.

— На самом деле, я просто решил структурировать свои воспоминания и впечатления во время этой войны. За это время я уже многое записывал — это мой способ рассказать правду, которую я вижу вокруг.

Потому что написать о войне можно только пройдя эту войну.

“Медики — это приоритетная цель”: военные будни

— Что больше всего поражает на войне?

Таких историй очень много, потому что война выворачивает всех, делает людей натуральными, а все вокруг — как в 4D.

— Я не могу описать каждое такое событие, потому что на фронте их сотни, а за день ты будто целую жизнь проживаешь, — признается Даниил Сафронов. — Меня поразили люди, от которых я никогда не ожидал подвигов, мужества и тех действий, которые они совершают сейчас.

В мирной жизни мы живем на довольно простых психосоциальных транзакциях, но война делает людей уязвимыми. В то же время я могу целыми днями рассказывать о людях, которые стали примером героизма, самопожертвования, отдачи и любви.

— Через что приходится проходить военным медикам каждый день?

Конечно, и в Киевской кампании, и сейчас на Донбассе, медики — это приоритетная цель врага. Мы почти не сталкиваемся с россиянами, потому что это артиллерийская война. Но то, что мы видели ближе к “нулю” — это полная дегуманизация.

Мы боремся со сплошным злом.

Война повлияла на убеждения Сафронова и его привычное планирование. Теперь у Даниила Викторовича сформировался другой фатум: он не планирует жизнь дольше, чем на месяц.

— Я мечтаю о победе и о будущем для своей страны, за которое мы сейчас платим такую цену.

Важно понимать, что после победы в этой войне нам еще долгие годы нужно будет выстраивать новое государство из того, которое сейчас возникает, — заключает Даниил Сафронов.

За будущее нашей страны сейчас борются все: от профессиональных военных до писателей. Лауреат премии Книга года BBC-2021 и украинский писатель Артем Чех сменил перо на автомат: читай его историю в нашем материале.

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