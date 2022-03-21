Рассказы

Сменил перо на автомат. Как писатель Артем Чех встал на защиту Украины

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 21 марта 2022, 16:00
Змінив перо на автомат. Як письменник Артем Чех став на захист України
Фото: Facebook

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