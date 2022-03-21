Сменил перо на автомат. Как писатель Артем Чех встал на защиту Украины

Война толкает каждого из нас к переменам — места проживания, деятельности и так далее. Они чаще всего вынужденные. Но есть и такие, которых просит душа. На них мы решаемся сами.

Артем Чех — украинский писатель, лауреат премии Книга года BBC-2021 за роман Кто ты такой? — также кардинально изменил свою жизнь.

Он уже второй раз сменил перо на автомат и стал военным ВСУ.

Писатель или солдат

В первую очередь я — солдат, не писатель вообще. Искусство нужно спрятать подальше и нести службу.

Артем делится, что самое ценное сейчас — владеть оружием, знаниями тактики. Писатель не акцентирует внимание на том, кто он, но иногда собратья радуются, узнав, что среди них есть творческая личность.

Себя в первую очередь считает гражданином Украины и бойцом.

Артём на странице Facebook публикует мнения о войне, отношении к окружающим обстоятельствам.

Какова цель россиян

Как искусство ради искусства, для них — разрушение ради разрушения.

Артем говорит, что россияне стремятся разрушить и ослабить все, что могут. Считает, что враг есть враг и анализировать многое не нужно, чтобы понимать, почему стоит прогнать его с нашей земли.

Очевидно, для россиян мы — неприемлемое государство. Они хотят сделать все возможное, чтобы нас не было.

Артем Чех подытожил, что военные стоят крепко и не дают врагу ни единого шанса. Понимают, какая на них ответственность.

Недавно мы рассказывали историю крымчанина, защищающего Украину во второй раз.