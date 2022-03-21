Змінив перо на автомат. Як письменник Артем Чех став на захист України

Війна штовхає кожного з нас до змін — місця проживання, діяльності тощо. Вони найчастіше вимушені. Але є й такі, яких потребує серце, ми робимо їх самостійно.
Артем Чех — український письменник, лауреат премії Книга року BBC-2021 за роман Хто ти такий? — також кардинально змінив своє життя. Чоловік уже вдруге змінив перо на автомат і став військовим у ЗСУ.
В першу чергу я — солдат, не письменник взагалі. Мистецтво маєш сховати подалі й нести службу.
В першу чергу я — солдат, не письменник взагалі. Мистецтво маєш сховати подалі й нести службу.
Артем ділиться, що найцінніше зараз — володіти зброєю, мати знання тактики. Письменник не акцентує на тому, хто він, але іноді побратими радіють, дізнавшись, що серед них є творча особистість.
Себе насамперед вважає громадянином України та бійцем.
Артем на сторінці Facebook публікує думки про війну, ставлення до подій довкола.
Як мистецтво заради мистецтва, у них — руйнування заради руйнування.
Як мистецтво заради мистецтва, у них — руйнування заради руйнування.
Артем каже, що росіяни прагнуть зруйнувати та послабити все, що зможуть. Вважає, що ворог є ворог і аналізувати багато не потрібно, щоб розуміти, чому варто прогнати його з нашої землі.
Очевидно, для росіян ми — неприйнятна держава. Вони хочуть зробити все можливе, щоб нас не було.
Очевидно, для росіян ми — неприйнятна держава. Вони хочуть зробити все можливе, щоб нас не було.
Чоловік підсумував, що військові стоять міцно і не дають ворогу пройти. Розуміють, яка на них відповідальність.
Нещодавно ми розповідали історію кримчанина, який боронить Україну вдруге.