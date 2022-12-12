“Війна робить людей натуральними”: лікар та письменник Данило Сафронов про окопні реалії та творчість в операційних

Українська держава протягом всієї своєї історії породжувала талановитих та відданих своїй справі людей. Багато всесвітньо відомих інженерів, лікарів, філософів, математиків та письменників — українці. І навіть зараз, під час страшної повномасштабної війни, ми знаходимо талантів нашої нації.

Багато з них нині перебувають на фронті чи допомагають військовим у тилу. Але навіть у таких страшних реаліях знаходиться місце для творчості та письменництва. Наша історія — про хірурга та реабілітолога Данила Сафронова.

Ще до початку війни він планував видати свою дебютну книгу Від учора. Світло в кінці операційної. Але тоді не склалося. Тож книга вийшла буквально місяць тому та ще й — сюрпризом для її автора, який саме рятував українських воїнів на фронті. Редакція Вікна-новини поспілкувалася з талановитим письменником-початківцем та розпитала про життя і творчість після 24 лютого.

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Для нього війна не почалася у 2022. У своєму Facebook він розповідає, що у дуже далекому 2014 році він приїздив до Бахмута та віддавав гуманітарну медичну допомогу у місцеву лікарню. Ще через трохи у тому ж стабпункті він уже був як доброволець.

— Уже зараз моє життя — це така собі багатозадачність. Частково, як і до повномасштабного вторгнення, воно пов’язане з реабілітаційною медициною — керівництво Центром реабілітації, власне терапія та навчання інших спеціалістів.

А інша частина — з бойовими діями, де він евакуює та оперує поранених — розповідає Сафронов про свої будні в інтерв’ю.

Війна 24 лютого застала його за кордоном, на діловій зустрічі. Рейс на літак, що мав доставити лікаря додому 25 лютого, скасували. А Данило Сафронов виїжджав зі Стамбулу й три дні добирався до України. Одразу після повернення додому він пішов на фронт.

Від учора. Світло в кінці операційної

Данило Вікторович писав свої спостереження та пережиті події, як то кажуть, “у стіл”. Він ніколи не планував писати книги та видавати їх, допоки на його життєвому шляху не з’явилася Юлія Орлова — директорка видавництва Vivat.

— Вони прочитали мої рукописи та спитали, чи не хочу я якось систематизувати їх та подумати над книгою. Я не вважаю себе графоманом чи письменником — але це і стало каталізатором для видання.

Десь за півроку я таки написав цю книгу.

Книга Данила Сафронова Від учора. Світло в кінці операційної описує будні лікаря від самого початку його становлення і до сучасних днів. Ті, хто уже прочитав сторінки дебютної роботи лікаря, відчув на собі всю правдивість та природність подій, які автор описує.

І це не дивно: всі описані сцени біографічні, бо так автору й порадили, мовляв, пиши правду — вийде добре. Тож він дотримався реальності персонажів та фактологічної послідовності.

Книга повинна була вийти ще 1 березня, але війна відтермінувала цю подію. Данило Сафронов згадує: вихід книги застав його зненацька.

Мені зателефонували: Даниле, книга вийшла! Для мене це було приємним сюрпризом.

— Я знаю, що Ви плануєте і про військові будні лікаря написати книгу. Розкажете про неї?

— Насправді, я просто вирішив вкотре структурувати свої спогади та враження під час цієї війни. За цей час я уже багато що записував — це мій спосіб розповісти правду, яку я бачу навкруги.

Бо написати про війну можна лише пройшовши цю війну.

“Медики — це пріоритетна ціль”: воєнні будні

— Що найбільше вражає на війні?

Таких історій дуже багато, бо війна вивертає всіх, робить людей натуральними, а все навколо — наче у 4D.

— Я не можу описати кожну таку подію, бо на фронті їх сотні, а за день ти наче ціле життя проживаєш, — зізнається Данило Сафронов. — Мене вразили люди, від яких я ніколи не очікував подвигів, мужності й тих дій, які вони роблять зараз.

У мирному житті ми живемо на досить простих психосоціальних транзакціях, але війна робить людей вразливими. Водночас я можу цілими днями розповідати про людей, які стали прикладом героїзму, самопожертви, віддачі та любові.

— Через що доводиться проходити військовим медикам щодня?

Звісно, і в Київській кампанії, і зараз на Донбасі, медики — це пріоритетна ціль ворога. Ми майже не стикаємося з росіянами, бо це артилерійська війна. Але те, що ми бачили ближче до “нуля”, це повна дегуманізація.

Ми боремося із суцільним злом.

Війна вплинула на переконання Сафронова та його звичні планування. Тепер в Данила Вікторовича сформувався інший фатум: він не планує життя більше, ніж на місяць.

— Я мрію про перемогу та майбутнє своєї країни, за яке ми зараз платимо таку ціну.

Важливо розуміти, що після перемоги у цій війні нам ще довгі роки потрібно буде вибудовувати нову державу з тієї, яка постає зараз, — висновує Данило Сафронов.

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