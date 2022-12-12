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“Війна робить людей натуральними”: лікар та письменник Данило Сафронов про окопні реалії та творчість в операційних

Вікторія Мельник, редакторка сайту 12 Грудня 2022, 18:00
Сафронов
Фото: Facebook

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