Російська література? Ні, не чули! ТОП-5 захопливих книг сучасних українських авторів

Літніми вечорами, коли на вулиці непогода, ідеальним заняттям стане прочитання захопливої книжки з теплим чаєм. Під час війни українці масово відмовляються від російської літератури.

Та й не дивно! Адже останніми роками полиці магазинів рясніють книгами сучасних українських письменників. Ми разом з видавництвом Vivat зібрали для тебе ТОП-5 нових творів, які варто прочитати.

Лесь Белей записав ці історії про спроби втекти від реальності від реальних співрозмовників.

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Перша цигарка після довгої перерви, визнання власного алкоголізму, експерименти з різними речовинами, психоделічний досвід — такі переживання лишаються невисловленими.

Людей із залежністю від речовин часто сприймають стереотипно, та їхні історії можуть видатися цілком зрозумілими, якщо їх правильно почути.

Завершує книжку зворотний бік медалі — розповідь про лікування, яка дає надію: людині завжди можна допомогти впоратися із залежністю.

Нелегка доля випала Вероніці. Переживаючи вже десятий викидень та ледь не вкоротивши собі віку, жінка раптом починає бачити дивні сни, де душі її ненароджених дітей благають відпустити їх і отримати вічний спокій.

Надати його може Полудниця, яка мешкає в цьому просторі між двох світів. Але тільки в обмін на жертви зі світу живих, які мають приходити їй пополудні…

Ці двоє ніколи б не заговорили, якби не море. Дивакувата жінка, прикута до інвалідного візка, та зацькована чотирнадцятирічна дівчина.

Проте у світі соцмереж, де самогубство — найпростіший вихід, жодна зустріч не випадкова. Зрештою, кити викидаються на берег лише тоді, коли в морі забагато солі…

У детектива Макса Ґедзя нова справа: в автомобільній аварії, повертаючись від клієнта, гине юристка Марина, дружина впливового бізнесмена.

Поліція списує все на нещасний випадок, однак чоловік вважає, що це вбивство, і наймає колишнього однокласника для розслідування.

Іспит і перші страхи позаду. Окрилені артеміди готові знову боротися з несправедливістю, рятувати світ… а їм відводять роль няньок заможної пані й засилають аж на Мадагаскар.

На острові ж — райський куточок, жодної тобі небезпеки! Хочеш — купайся, споглядай зебу, їж фрукти…

Та враз місія, що скидалася на відпочинок, перетворюється на пекло, і відтоді кожна з чотирьох дівчат торує власний шлях — у Нью-Йорку та Тбілісі, Гонконгу й Відні.

А незабаром до Амелі надходять листи: таємничий К. обіцяє розповісти про справжню причину смерті її батьків.

То невже притулок Артеміда далеко не благодійний прихисток для обдарованих сиріток, а гер Фрідріх не той добрий дідуган, яким здається?

Амелі запитала б у нього особисто, та опікун безслідно зник. Чи ж не час артемідам знову зібратися разом?

Щоб краще зрозуміти, що і чому зараз відбувається в Україні, варто дивитися глибше у давнину. Ми зібрали для тебе важливі книги з історії України, які варто прочитати.

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