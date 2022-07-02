Русская литература? Нет, не слышали! ТОП-5 увлекательных книг современных украинских авторов

Летними вечерами, когда на улице непогода, идеальным занятием станет прочтение увлекательной книги с теплым чаем. Во время войны украинцы массово отказываются от русской литературы.

Да и неудивительно! Ведь в последние годы полки магазинов изобилуют книгами современных украинских писателей. Мы вместе с издательством Vivat собрали тебе ТОП-5 новых произведений, которые стоит прочитать.

Лесь Белей записал эти истории о попытках уйти от реальности от реальных собеседников.

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Первая сигарета после долгого перерыва, признание собственного алкоголизма, эксперименты с разными веществами, психоделический опыт — такие переживания остаются невысказанными.

Людей с зависимостью от веществ часто воспринимают стереотипно, но их истории могут показаться вполне понятными, если их правильно услышать.

Завершает книгу обратная сторона медали — рассказ о лечении, дающий надежду: человеку всегда можно помочь справиться с зависимостью.

Нелегкая судьба выпала Веронике. Переживая уже десятый выкидыш и едва не покончив с собой, женщина вдруг начинает видеть странные сны, где души ее нерожденных детей умоляют отпустить их и получить вечный покой.

Предоставить его может Полудница, обитающая в этом пространстве между двумя мирами. Но только в обмен на жертвы из мира живых, которые должны приходить ей после полудня…

Эти двое никогда бы не заговорили, если бы не море. Чудаковатая женщина, прикованная к инвалидной коляске, и затравленная четырнадцатилетняя девочка.

Однако в мире соцсетей, где самоубийство — самый простой выход, ни одна встреча не случайна. В конце концов, киты выбрасываются на берег только тогда, когда в море слишком много соли.

У детектива Макса Гедзя новое дело: в автомобильной аварии, возвращаясь от клиента, погибает юрист Марина, жена влиятельного бизнесмена.

Полиция списывает все на несчастный случай, однако мужчина считает, что это убийство и нанимает бывшего одноклассника для расследования.

Экзамен и первые страхи позади. Окрыленные артемиды готовы снова бороться с несправедливостью, спасать мир… а им отводят роль нянек состоятельной дамы и ссылают на Мадагаскар.

На острове же райский уголок, никакой опасности! Хочешь — купайся, созерцай зебу, ешь фрукты…

Но тут миссия, похожая на отдых, превращается в ад, и с тех пор каждая из четырех девушек прокладывает свой путь — в Нью-Йорке и Тбилиси, Гонконге и Вене.

А вскоре к Амеле приходят письма: таинственный К. обещает рассказать об истинной причине смерти ее родителей.

Неужели приют Артемида далеко не благотворительное убежище для одаренных сирот, а господин Фридрих не тот добрый дедушка, каким кажется?

Амели спросила бы его лично, но опекун бесследно исчез. Не пора ли артемидам снова собраться вместе?

Чтобы лучше понять, что и почему сейчас происходит в Украине, стоит смотреть глубже в старину. Мы собрали для тебя важные книги по истории Украины, которые следует прочитать.

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